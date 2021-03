La presse allemande convaincue du départ de Sancho

Un départ en mode diesel, mais la fusée a bien fini par démarrer. Avec 11 buts et 13 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, Jadon Sancho réalise une belle saison du côté du Westfalenstadion après un début poussif. Néanmoins, malgré de belles performances, le départ du Londonien semble acté comme l'explique Kicker dans son édition du jour. En quête de liquidités et à l'aube d'un nouveau chapitre avec l'arrivée de Marco Rose, les dirigeants du Borussia Dortmund devraient écouter les offres pour l'ailier anglais lors du prochain mercato. Et on se dirige vraisemblablement vers un départ loin des 120 millions d'euros espérés l'été dernier, notamment à cause de la pandémie. Manchester United est toujours en pôle pour attirer l'international britannique.

Ligue des champions Énième claque, adieux avant l'heure pour Messi : au Barça, la chute sans fin 17/02/2021 À 00:37

Notre avis : Ca sent la fin pour Sancho au BvB. Et les regrets seront quand même de mise si ce groupe ne parvient pas à décrocher un titre, tant les talents sont légions.

Haaland - Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

Klopp veut garder Salah pour longtemps

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, envoyé à Barcelone par Okocha, Mohamed Salah ne manque pas de prétendants. Pourtant, Jürgen Klopp s'accroche à son feu follet égyptien et espère le conserver encore de nombreuses années chez les Reds. "Il est très important pour l’équipe que Mo (Salah) reste avec nous. Je ne vante pas le mérite de mes joueurs tous les jours, même si c’est quelque chose que j’aime bien faire. Mais dans le cas de Mo, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Il n’est pas seulement un buteur. C’est un joueur très, très important pour nous et j’espère qu’il le restera encore longtemps avec nous."

Notre avis : Avec 24 buts en 35 matches, on comprend que Klopp tienne à "The Egyptian King". De plus, peu de clubs pourront se permettre de casser leur tirelire pour le joueur.

Alisson, Thiago, TAA ou Firmino : Comment expliquer la faillite des cadres de Liverpool ?

CR7 ou Messi, Beckham vise (très) grand pour l'Inter Miami

Décidément, David Beckham ne lâche pas l'affaire. A l'occasion de la présentation du nouveau maillot de la franchise floridienne, le président de l'Inter Miami en a remis une couche pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des joueurs qu'il espère attirer pour leur fin de carrière. "Messi et Cristiano ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur art et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs ici. Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui apportent du talent et du 'glamour'. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire venir de grands noms", a confié l'ancien joueur de MU.

Notre avis : Le fantasme de Beckham ressurgit. Mais rien ne dit que Messi et CR7 ne soient tentés par ce challenge pour l'instant. Les deux joueurs ont encore de belles choses à vivre sur le Vieux continent.

Le Québec moins sévère que la France sur Henry : "Il est devenu un meilleur manager ici"

"Je voulais partir" : quand Ndombele songeait à un départ de Tottenham

Aujourd'hui clef dans le onze de José Mourinho, Tanguy Ndombele aurait pourtant pu ne pas rester du côté du Tottenham Hotspur Stadium cette saison. Vivement critiqué par le Special One après son arrivée, l'ancien Amiénois avait été relégué sur le banc et ne faisait pas l'unanimité auprès du nouveau staff des Spurs. Avant de retourner la situation avec brio. Dans un entretien pour Football.London, l'international tricolore est revenu sur la période compliquée qu'il a traversée. "Pour être honnête, je ne sais pas à quel point j'étais proche de partir. Ce que je sais, c'est que je voulais partir. J'en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le président Levy. ll a dit qu'il ne voulait pas que je parte et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Les moments les plus difficiles sont derrière nous. J'ai avancé et les choses vont bien mieux pour moi et l'équipe et tout est derrière nous."

L'ancien Lyonnais a également évoqué les quelques échanges avec Paul Pogba et sa relation avec Mourinho. "Nous avons parlé, mais très rapidement. Nos situations étaient complètement différentes. C'est vrai qu'il a travaillé avec Mourinho, mais mon expérience n'est pas la même que la sienne. Chaque collaboration a ses propres caractéristiques."

Notre avis : Ndombele a remis les pendules à l'heure et est (re)devenu un cadre à Tottenham. Ses performances pourraient même lui permettre de voir l'Euro en juin.

Ndombele et Mourinho Crédit: Getty Images

Maldini avance pour les prolongations de Donnarumma, Ibra et Calhanoglu…

C'est la priorité absolue des dirigeants du Milan. En fin de contrat en juin prochain, Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu et Zlatan Ibrahimovic n'ont toujours pas prolongé leur bail en Lombardie. Pourtant, Paolo Maldini et le board semblent plutôt confiants. Interrogé par Sky Italia en marge de la victoire face à la Roma, le directeur sportif a confirmé que des discussions se tenaient entre toutes les parties. "Nous avons des discussions hebdomadaires. Il n'y a pas de grande nouvelle à vous annoncer pour le moment."

Notre avis : Milan prend son temps. Une issue positive devrait intervenir dans les trois dossiers. A moins d'un improbable rebondissement.

Gianluigi Donnarumma - Milan-Torino - Serie A 2020/2021 - Getty Images Crédit: Getty Images

… et envisage de lever à l'option d'achat pour Tomori

Outre ses trois tauliers, Milan devra également se pencher sur sa défense lors du prochain mercato, notamment en vue d'une potentielle qualification en C1. Prêté par Chelsea depuis janvier dernier, Fikayo Tomori (23 ans) pourrait s'inscrire dans la durée avec le club lombard. Paolo Maldini a avoué à demi-mot son envie de conserver le roc britannique, toujours au micro de Sky Italia ce dimanche. "Tomori est un joueur talentueux et nous avons une option d'achat. Le montant est très élevé, mais nous déciderons en fin de saison. Nous en discuterons avec la direction de Chelsea." Pour rappel, l'AC Milan dispose d'une option d'achat fixée à près de 28 millions d'euros.

Notre avis : Arrivé cet hiver, Tomori a vite convaincu chez les rossoneri. Un bail longue durée à Milan est une option plus que plausible pour l'international anglais.

Fikayo Tomori Crédit: Getty Images

Todibo bientôt définitivement au Gym ?

Prêté dans les toutes dernières heures du mercato par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo retrouve de la confiance depuis son arrivée à Nice. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de rester chez les Aiglons, l'international espoir tricolore n'a pas caché ses envies de s'installer définitivement du côté de l'Allianz-Riviera. "Rester la saison prochaine ? Je ne sais pas si c’est acté, mais c’est une ambition. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non. Rien n’est acté."

Notre avis : Après des mois de galère, l'ancien Toulousain semble épanoui dans le collectif d'Adrian Ursea. Un transfert définitif pourrait se concrétiser.

"Les géants n’ont pas su innover à temps" : pourquoi l’Espagne patine en C1

Omar Richards va s'engager avec le Bayern Munich, Hernandez vers l'axe

Nouveau coup à moindre coût pour le FC Bayern. En fin de contrat en juin prochain avec Reading et suivi depuis de nombreux mois par le board bavarois, Omar Richards (23 ans) a trouvé un accord de principe avec le club allemand, comme le révèle Sky Sports ce lundi. Le latéral gauche anglais est déjà la deuxième recrue estivale après Upamecano. Richards devrait endosser le rôle de doublure d'Alphonso Davies. De son côté, le FCB réfléchirait à installer Lucas Hernandez comme défenseur axial gauche pour la saison prochaine, comme l'explique Bild.

Notre avis : Richards est un joueur qui se fait remarquer depuis plusieurs saisons. On peut faire confiance à la cellule de recrutement bavaroise qui a souvent du flair sur le marché des transferts.

Nuno Tavares dans le viseur de Newcastle et Burnley

Formé à Benfica, Nuno Tavares (21 ans) pourrait quitter le cocon lors du prochain mercato. O Jogo avance que deux clubs de Premier League surveilleraient la situation du jeune Lusitanien, en fin de contrat en juin 2024. Burnley et Newcastle pourraient ainsi faire une offre à l'ouverture du marché des transferts.

Notre avis : Nuno Tavares n'est pas la meilleure assurance tout risque du côté de Benfica. Les Lisboètes pourraient être tentés de lâcher leur jeune arrière-gauche en cas de belle offre.

"Les géants n’ont pas su innover à temps" : pourquoi l’Espagne patine en C1

Ligue des champions "Le PSG est fort mais nous aussi on est fort" 13/02/2021 À 23:37