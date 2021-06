J'ai décidé de disputer une année de plus là-bas (à Manchester United, ndlr), je pense qu'il y a une bonne équipe, c'est ce qui me motive pour rester." Edinson Cavani a ainsi commenté sa ." Edinson Cavani a ainsi commenté sa prolongation de contrat pour une saison supplémentaire avec le club anglais , conférence de avant l'entrée en lice de l'Uruguay en Copa America 2021 au Brésil. Et ensuite ? L'ancien Parisien a assuré qu'il y avait bien eu "des négociations" avec des équipes sudaméricaines.

"Mon frère a eu quelques discussions (...) Des choses qui arrivent dans le football, qui sont normales, habituelles. Mais de là à vous dire quelque chose de certain comme ça ? Ce n'est pas quelque chose de certain", a ajouté Cavani lors d'une conférence de presse virtuelle au complexe Celeste, dans la banlieue de Montevideo, où il s'entraîne avec l'équipe nationale uruguayenne. "Mais bon, à un moment donné, je pense que je reviendrai ici, en Amérique du Sud, je jouerai en compétition ici", a-t-il poursuivi.

La Coupe du monde 2022 comme dernier objectif avant la retraite

L'attaquant de 34 ans, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Celeste derrière Luis Suarez, a également laissé entendre qu'il pourrait raccrocher les crampons après la Coupe du monde au Qatar-2022, si l'Uruguay se qualifie. "Je pense qu'au niveau du football, mon objectif au niveau de l'équipe nationale, et peut-être au niveau général, est d'atteindre la Coupe du monde au Qatar, et à partir de là, je prendrai du recul et je me consacrerai à ma famille, à mes proches et à mes affaires", a déclaré celui que l'on surnomme "El matador".

"Je pense que nous sommes dans cette ultime danse", a-t-il expliqué, reprenant les mots de l'entraîneur Oscar Tabarez, en référence au titre de la série documentaire sur l'ancien basketteur Michael Jordan.

