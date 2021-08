DZEKO JOUE DÉJÀ AVEC L'INTER

L'affaire semble débloquée. Alors qu'Edin Dzeko était attendu à l'Inter, son transfert était ralenti car il réclamait logiquement son salaire du mois de juillet à l'AS Rome. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant bosnien et les dirigeants de la Louve ont fini par s'entendre en coupant la poire en deux. Plus rien n'empêche l'avant-centre de rejoindre les champions d'Italie puisque il était même présent sur le terrain ce samedi avec sa nouvelle équipe en match amical contre le Dynamo Kiev avant même l'officialisation.

Notre avis : L'Inter limite les frais et ne s'en sort pas trop mal après la perte de Lukaku.

Edin Dzeko, Inter Crédit: Getty Images

LA ROMA CONFIANTE POUR ABRAHAM

La Louve a jeté son dévolu sur le jeune attaquant anglais et se veut optimiste. Selon Sky Sports, les dirigeants de la Roma et notamment son manager général Tiago Pinto ont eu des discussions positives avec Tammy Abraham et ses représentants pour un transfert situé autour de 45 millions d'euros. Chelsea préfère céder son joueur de 23 ans à un club étranger plutôt qu'à un concurrent de Premier League et aurait besoin de renflouer ses caisses après l'arrivée de Romelu Lukaku.

Notre avis : La balle est dans le camp du joueur mais les Anglais ont souvent du mal à s'exporter.

Abraham Crédit: Getty Images

KEHRER N'A PAS ENVIE DE QUITTER LE PSG

Le club de la capitale aura bien du mal à vendre des joueurs durant ce mercato estival. Si Thilo Kehrer est annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen, RMC Sport assure que le défenseur allemand n'a pas l'intention de quitter le PSG. Le club de Bundesliga s'est même déjà tourné vers d'autres pistes.

Notre avis : Les dirigeants parisiens vont devoir trouver de sérieux arguments pour convaincre certains joueurs d'abandonner leur joli salaire.

Thilo Kehrer (PSG) face à Lille Crédit: Getty Images

ARSENAL OUVRE LA PORTE À AUBAMEYANG

Décevants pour l'ouverture de la saison de Premier League (défaite 2-0 à Brentford), les Gunners sont loin d'avoir vécu l'été qu'ils rêvaient. Alors que Mikel Arteta avait appelé de ses voeux des renforts à de nombreux postes, son appel n'a été que peu entendu avec trois recrues (White, Lokonga, Tavares). A tel point que selon le Times, Arsenal pourrait finalement envisager un départ de Pierre-Emerick Aubameyang cet été afin de financer des mouvements de fin de mercato.

Notre avis : Arteta a réclamé des renforts mais certainement pas en devant perdre Aubemayang.

Pierre-Emerick Aubameyang, tout sourire lors du match entre Burnley et Arsenal, le 6 mars 2021. Crédit: Getty Images

NAINGGOLAN AU ROYAL ANTWERP, C'EST OFFICIEL

Le Ninja est de retour au Plat Pays. Comme attendu, Radja Nainggolan s'est officiellement engagé avec le Royal Antwerp où il a signé un contrat de deux ans. Le milieu offensif belge de 33 ans a été libéré par l'Inter. Il a passé 17 ans en Italie depuis son départ de Beerschot pour Piacenza.

Notre avis : Nainggolan va pouvoir retrouver un peu de sérénité en revenant sur ses terres.

LA JUVE ET DYBALA AVANCENT DANS LE BON SENS POUR UNE PROLONGATION...

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala ne compte pas quitter la Vieille Dame. L'heure est à la négociation pour une prolongation et les choses avancent bien selon la Gazzetta dello Sport. L'agent de l'Argentin et les dirigeants de la Juventus doivent se rencontrer une troisième fois à ce sujet et se rapprochent d'un accord pour un nouveau bail jusqu'en 2025 ou 2026 avec un salaire annuel de 8,5 millions d'euros pouvant atteindre les 10 millions avec les primes.

Notre avis : Après des périodes compliquées, la Juventus compte de nouveau sur son Argentin.

Dybala Crédit: Getty Images

...CR7 POUSSÉ VERS LA SORTIE ?

Marca croit savoir que l'histoire d'amour entre la superstar portugaise et la Vieille Dame connait quelques remous. En proie à des problèmes financiers comme beaucoup d'autres clubs européens, la Juventus souhaiterait se séparer de Cristiano Ronaldo à un an de la fin de son contrat afin d'empocher une belle petite somme et économiser sur son salaire annuel de 30 millions d'euros. Le club turinois pourrait ainsi plus facilement se renforcer et se relancer. Cependant, aucune offre n'est arrivée sur le bureau des dirigeants.

Notre avis : A moins d'une offensive du PSG pour pallier un peu probable départ de Mbappé, Cristiano Ronaldo restera à la Juve.

UNE BELLE OFFRE POUR CORNET

Selon L'Equipe, Burnley passe à l'offensive pour s'offrir le latéral ivoirien. Le club de Premier League a transmis une offre de 17 millions d'euros (hors bonus) à l'OL pour Cornet. Le joueur serait plus attiré par la Bundesliga, aux Clarets de le convaincre désormais.

Notre avis : Un montant alléchant mais Lyon doit s'activer pour lui trouver un remplaçant après avoir déjà vendu Melvin Bard.

Maxwel Cornet (OL), lors d'une match de L1 face au SCO - 11/04/2021 Crédit: Getty Images

RENNES À FOND SUR LOVRO MAJER

Le club breton n'a pas encore bouclé son mercato estival et cherche visiblement un nouveau joueur offensif. Selon RMC Sport, Rennes s'active pour recruter Lovro Majer du Dinamo Zagreb. Les dirigeants rennais pourraient débourser 15 millions d'euros pour s'offrir l'international croate de 23 ans.

Notre avis : Rennes confirme ses belles ambitions offensives après le recrutement de Sulemana.

Lovro Majer (Dinamo Zagreb) Crédit: Getty Images

DIRECTION LE BESIKTAS POUR BATSHUAYI

Cette fois, l'attaquant belge pourrait bien quitter définitivement l'Angleterre. Prêté ces dernières saisons par Chelsea à Dortmund, Valence et Crystal Palace, Michy Batshuayi, 27 ans, se dirige vers la Turquie. Selon Sky Sports, les Blues ne sont plus très loin d'un accord avec le Besiktas pour un transfert sec.

Notre avis : Batshuayi s'est accroché mais n'a jamais réussi à s'imposer chez les Blues, il fait bien d'aller voir ailleurs.

Michy Batshuayi lors de Belgique-Grèce en match de préparation à l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

DIEGO COSTA À UN PAS DE L'ATLETICO MINEIRO

Ce sera un retour au Brésil et non un départ en Turquie pour l'ancien international espagnol. Selon Sky Sports, Diego Costa qui est libre depuis le mois de janvier a trouvé un terrain d'entente avec l'Atlético Mineiro pour un contrat de deux ans. Quelques détails restent à régler ainsi que la visite médicale avant une annonce officielle espérée la semaine prochaine.

Notre avis : Une destination de fin de carrière logique pour celui qui n'a jamais joué chez les pros au Brésil et a passé les 15 dernières années en Europe.

Diego Costa Crédit: Getty Images

LE BARÇA PRÊT À PRENDRE EN CHARGE LA MOITIÉ DU SALAIRE DE COUTINHO EN CAS DE PRÊT

La Lazio aimerait se faire prêter Philippe Coutinho mais ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer son salaire annuel de 9 millions d'euros nets selon la Gazzetta dello Sport. Une solution pourrait toutefois être trouvée car le Barça serait enclin à prendre en charge la moitié de cette somme pour alléger sa masse salariale.

Notre avis : Si l'intérêt de la Lazio est réel, une tel coup de pouce ne se refuse pas.

Philippe Coutinho gewann 2020 mit den Bayern die Champions League Crédit: Getty Images

KHAOUI REJOINT CLERMONT

L'attaquant international tunisien Saîf-Eddine Khaoui, 26 ans, en fin de contrat à Marseille, a signé un contrat de deux saisons dont une en option avec Clermont, a annoncé samedi le club auvergnat, promu en Ligue 1. Outre l'OM, où il a été sous contrat de 2016 à 2021, Khaoui a été prêté à Troyes (2017-2018) et à Caen (2018-2019) en Ligue 1, niveau où il compte 91 matches (10 buts) et 39 matches en Ligue 2 (4 buts).

Notre avis : Un joueur qui devrait bien se fondre dans le projet de jeu clermontois.

TROYES PENSE À GERMAIN

L'ancien Marseillais pourrait rebondir à l'ESTAC. Libre depuis la récente fin de son aventure à l'OM, Valère Germain cherche un nouveau club. Selon L'Equipe, l'attaquant de 31 ans plait au promu Troyes qui espère s'offrir un joueur d'expérience. L'ancien Monégasque se trouve également sur les tablettes de Elche et du Rayo Vallecano qui évoluent en Liga.

Notre avis : Une bonne solution pour les deux parties à moins que Germain veuille tenter l'aventure à l'étranger.

Valère Germain (Marseille) contre Amiens en Ligue 1 le 6 mars 2020 Crédit: Getty Images

