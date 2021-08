Sa venue n'était déjà plus une surprise depuis longtemps. Ce samedi et juste avant son début de championnat face à Leeds, Manchester United a officialisé l'arrivée de Raphaël Varane. Selon le communiqué du club, le Tricolore a signé un contrat de quatre ans pour une transfert évalué par la presse à environ 40 millions d'euros, hors bonus.

"Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser", a déclaré le néo-Mancunien. Après dix ans passés sous la maillot du Real Madrid, l'international français, aujourd'hui âgé de 28 ans et arrivé en Espagne en 2011, entame donc une nouvelle page de sa carrière, en rejoignant les Red Devils, pour ce qui ressemble certainement à son dernier gros défi contractuellement parlant.

Son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ne tarit déjà pas d'éloges sur sa nouvelle recrue : "Je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l'un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années." Le technicien norvégien attend désormais que l'international tricolore, "unique avec une rare combinaison d'attributs de haut niveau", partage son expérience avec les jeunes du club.

Raphael Varane parades before the Manchester United fans, Old Trafford, August 14, 2021 Crédit: Getty Images

L'accord entre les deux clubs avait été officialisé le 27 juillet

L'accord entre les deux clubs avait déjà été rendu public le 27 juillet dernier par Manchester United, mais ce n'est que cette semaine que le principal intéressé a pu passer sa visite médicale avant donc de signer son contrat en faveur du club mancunien. Avant cela, le natif de Lille avait débarqué en Angleterre le 5 août dernier, avant de devoir respecter la période de quarantaine en vigueur en cette pandémie de coronavirus.

Le défenseur central ne débarque pas en terrain inconnu puisqu'il retrouvera deux de ses compatriotes qu'il côtoie en équipe de France : Paul Pogba et Anthony Martial. Après 18 trophées remportés avec les Merengue, le champion du monde 2018 va tenter d'étoffer encore un peu plus son palmarès déjà impressionnant.

Rentrer dans "l'illustre histoire de ce club"

"Je veux accomplir en beaucoup plus de choses dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées", a assuré Raphaël Varane qui souhaite inscrire son nom dans "l'illustre histoire de ce club".

Quant à Manchester United, vice-champion d'Angleterre, après le gros coup Jadon Sancho, arrivé du Borussia Dortmund contre la somme d'environ 85 millions d'euros, se renforce encore un peu plus. De quoi pouvoir davantage jouer les premiers rôles pour un club qui n'a plus été champion depuis 2013 ?

