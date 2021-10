Transferts

Pedri, prolongation imminente au Barça

C'est le dossier prioritaire du FC Barcelone et il serait en passe d'être bouclé. Selon Mundo Deportivo, Pedri va bientôt sceller son avenir au Barça, club avec lequel le jeune milieu espagnol est sous contrat jusqu'en juin prochain. Les deux parties seraient d'accord sur les conditions économiques de la prolongation. Les derniers détails à régler concernent la durée du bail. Les dirigeants barcelonais souhaitent faire signer à leur protégé un contrat de cinq ans, mais les représentants du joueur espèrent une plus courte durée.

Notre avis : Si un joueur incarne l'avenir du Barça, c'est Pedri. Une excellente nouvelle pour les socios catalans, même si elle reste à confirmer.

Manchester United veut prolonger Maguire

Il est encore son contrat jusqu'en 2025 mais Manchester United veut déjà prolonger Harry Maguire. Selon The Daily Mirror, les dirigeants mancuniens sont sur le point de faire une offre à l'international anglais, recruté en 2019 pour 87 millions d'euros, un montant record pour un défenseur. Avec à la clé une revalorisation salariale qui permettrait à l'ancien joueur de Leicester, âgé de 28 ans, de rejoindre les recrues Raphaël Varane et Jadon Sancho parmi les joueurs les mieux payés au club.

Notre avis : Ce serait mérité pour Maguire qui s'est imposé comme un élément incontournable à MU. Mais le dossier Pogba semble plus prioritaire.

Entre Dieng et l'OM, ça coince

Auteur d'un début de saison prometteur sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng espère signer un nouveau contrat avec le club phocéen, où son bail expire en 2024. Cependant, selon La Provence, les négociations n'ont pas été concluantes après le premier rendez-vous entre la direction de l'OM et les représentants du joueur de 21 ans. Dieng exigerait notamment une forte augmentation de son salaire d'après les informations du quotidien provençal.

Notre avis : Dieng devrait avoir moins de temps de jeu avec le retour de Milik. Il lui faudra sûrement revoir ses exigences à la baisse.

Le Barça hors-course pour Haaland ?

Toute l'Europe est à ses pieds. Du Real Madrid à Manchester United en passant par le PSG ou Manchester City, les prétendants pour Erling Haaland se bousculent au portillon. Le FC Barcelone est lui aussi intéressé, mais Rafael Yuste a laissé planer le doute sur les possibilités pour le club catalan de recruter le buteur norvégien du Borussia Dortmund. "Je ne vois pas Haaland signer maintenant", a ainsi confié le vice-président blaugrana au quotidien Mundo Deportivo.

Notre avis : Le Barça n'a pas les moyens financiers pour s'aligner sur la concurrence et signer Haaland.

L'Inter sur le point de contrer le PSG pour Brozovic ?

En fin de contrat avec l'Inter en juin prochain, Marcelo Brozovic serait sur les tablettes du PSG. Les dirigeants du club italien travaillent dur pour prolonger leur milieu croate et ne seraient plus très loin du but selon La Gazzetta dello Sport. Ils seraient ainsi en négociations avancées avec le père du joueur de 28 ans, qui réclamerait un salaire de 5 millions d'euros net, hors bonus, pour son fils. Une somme encore trop élevée pour les Nerazzurri, mais les discussions se poursuivent.

Notre avis : L'intérêt supposé du PSG joue en faveur de Brozovic dans ce dossier.

Le Milan n'oublie pas Faivre

Envoyé avec insistance du côté de l'AC Milan l'été dernier, jusqu'à faire l'objet de crispations du côté du Stade Brestois, Romain Faivre pourrait bien être de nouveau associé au club lombard cet hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri souhaitent en effet renforcer leur entrejeu, n'ayant pas trouvé d'accord pour la prolongation de contrat de Franck Kessie, et s'apprêtant à perdre Ismaël Bennacer le temps de la CAN. Et Faivre serait toujours autant apprécié, notamment pour sa polyvalence.

Notre avis : Faivre n'a ni le profil de Kessie, ni celui de Bennacer. Mais pour l'avenir, ce serait un joli coup.

