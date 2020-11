James Rodriguez a trouvé un second souffle à Everton. Et visiblement, cela a donné des idées à Isco. Le milieu de terrain du Real Madrid n'est plus le chouchou de Zinedine Zidane et son temps de jeu ne cesse de fondre depuis plusieurs mois. Ainsi, le joueur aimerait rejoindre les Toffees, si l'on en croit les informations du Sunday Mirror. Il y retrouverait le Colombien et Carlo Ancelotti. L'idée d'un prêt dès cet hiver, accompagné d'une option d'achat obligatoire en juin prochain, plairait à la Casa Blanca.