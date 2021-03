Transferts

"ne fait pas partie des plans du Real pour 2021-2022". L’histoire entre le Real Madrid et Gareth Bale pourrait bien être définitivement terminée. Alors que le Gallois, parti en prêt à Tottenham cette saison et sous contrat avec le champion d’Espagne jusqu’en 2022, avait annoncé il y a quelques jours son intention de revenir dans la capitale espagnole la saison prochaine, Marca affirme ce dimanche qu’il

"Si le Real Madrid a un plan pour Bale l’été prochain, c’est uniquement de se débarrasser de son salaire de 30 millions d’euros", écrit le quotidien madrilène. "Est-ce que le Real veut son retour ? Tout indique que non, malgré l’année restante sur son contrat, le club considère que son temps dans le maillot blanc est terminé. Bonne nouvelle pour les Blancs : avec les performances de Bale qui s’améliorent, il devrait être plus facile de le vendre cet été, à Tottenham ou ailleurs", ajoute Marca.

Au centre d’une vaste opération de dégraissage ?

Ce mardi, avant la rencontre entre le pays de Galles et la Belgique en qualifications pour le Mondial 2022, Bale avait pourtant évoqué l’idée d’un retour à Madrid. "L'idée de départ était de faire un an aux Spurs et après l'Euro, il me restera un an de contrat avec le Real, disait-il. Mon projet, c'est d'y retourner, c'est tout ce que j'ai comme projet." Projet qui a déjà pris du plomb dans l’aile.

Mundo Deportivo, de son côté, précisait samedi les intentions du Real Madrid pour le mercato estival. Bale pourrait ainsi faire partie d’une gigantesque opération de dégraissage. Le Real serait disposé, d’après le quotidien, à se séparer du Gallois ainsi que de Sergio Ramos, Raphaël Varane, Hazard, Isco, et Marcelo. Ce, pour financer les arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Reste à connaître le sort réservé à Gareth Bale. A priori, il ne prendra pas de ticket retour.

Gareth Bale Crédit: Getty Images

