En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria n'a toujours pas retrouvé de club. Et si la Juventus Turin semble en pole position dans ce dossier, le quotidien La Stampa explique que la durée du contrat bloque entre les deux parties. Si l'international argentin réclame une seule année, les Bianconeri, eux, souhaiteraient en mettre deux pour bénéficier des avantages fiscaux. Pour l'heure, ça coince.

Selon le tabloïd britannique The Sun, Arsenal voudrait récupérer Memphis Depay, alors que le FC Barcelone n'est pas contre l'idée de transférer le Néerlandais cet été. Mais si les Gunners sont également sur le dossier Gabriel Jesus (Manchester City) qui est leur priorité en pointe, le Barça aurait en tête d'ajouter Samuel Umititi à la transaction avec Depay…

Ce n'est pas forcément une surprise après cette saison : d'après le Mirror repris par Marca, Manchester City aurait en tête de se séparer d'Aymeric Laporte. L'international espagnol n'a pas toujours convaincu cette saison, notamment lors de la campagne de Ligue des champions. Et les Citizens pourraient le placer sur la liste des transferts.

Après avoir trouvé un accord avec l'Inter Milan pour un retour cet été , Romelu Lukaku doit désormais en trouver un avec Chelsea. Et selon le, l'attaquant belge a décidé d'aller négocier en personne son transfert et un possible prêt. Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, serait son "allié" dans ce dossier, puisqu'il serait "" de voir l'attaquant belge faire ses valises, indique le quotidien.