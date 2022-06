Dybala attend l'Inter

La Gazzetta dello Sport, le numéro 10 de la Juventus Turin, en fin de contrat, souhaite signer à l'Inter Milan. Il aurait même refusé les avances de plusieurs clubs, dont Newcastle, Séville ou encore le Borussia Dortmund. L'offre du club lombard est la suivante : un contrat de 3 ou 4 ans et salaire de 6 millions d'euros + bonus pour atteindre les 7 millions. Buteur avec l'Argentine mercredi soir face à l'Italie (3-0), Paulo Dybala pourrait continuer à jouer en Serie A. Selon, le numéro 10 de la Juventus Turin, en fin de contrat, souhaite signer à l'Inter Milan. Il aurait même refusé les avances de plusieurs clubs, dont Newcastle, Séville ou encore le Borussia Dortmund. L'offre du club lombard est la suivante : un contrat de 3 ou 4 ans et salaire de 6 millions d'euros + bonus pour atteindre les 7 millions.

Ad

Notre avis : Il y a de grandes chances de voir Dybala rejoindre l'Inter.

Transferts Pogba à la Juve, un retour aux sources pour relancer sa carrière ? IL Y A 19 HEURES

Tolisso aurait des touches en Premier League

The Sun, Arsenal et Manchester seraient sur les traces de l'international français. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso, dont le départ est acté , pourrait rebondir en Premier League. Selon, Arsenal et Manchester seraient sur les traces de l'international français.

Notre avis : Tolisso souhaite disputer la C1 la saison prochaine. Bien que très attractifs, les Gunners et les Red Devils n'y sont pas qualifiés.

Pogba à la Juve, une question de jours ?

Gazzetta dello Sport affirme que son retour n'est plus "qu'une question de jours". Les Bianconeri attendraient seulement la venue de Rafaela Pimenta, avocate qui gère toutes les affaires de l'agence de Mino Raiola, pour tout formaliser. Sky Italia précise que la semaine prochaine sera décisive. Au lendemain de l'officialisation de son départ de Manchester United , Paul Pogba continue de se rapprocher de la Juventus Turin. Dans son édition du jour, laaffirme que son retour n'est plus "". Les Bianconeri attendraient seulement la venue de Rafaela Pimenta, avocate qui gère toutes les affaires de l'agence de Mino Raiola, pour tout formaliser. Sky Italia précise que la semaine prochaine sera décisive.

Notre avis : Pour la presse italienne, tout est quasiment bouclé dans le dossier Pogba. Fin du suspense ?

Pogba à la Juve, un retour aux sources pour relancer sa carrière ?

Newcastle pousse pour Ekitike

L'Equipe. Selon le quotidien, Newcastle L'information est confirmée par. Selon le quotidien, Newcastle a bien proposé 36 millions plus 10 millions de bonus à Reims pour recruter Hugo Ekitike. Il y aurait même 15% sur une éventuelle revente. Désormais, la balle passe dans le camp du joueur, qui avait déjà refusé de rejoindre les Magpies en janvier dernier.

Notre avis : Pour Reims, cette offre est impossible à refuser. Tout dépend maintenant de la volonté du joueur.

Mata quitte United

Arrivé à Manchester United en 2014, Juan Mata va faire ses valises dans quelques semaines. La nouvelle a été officialisée par les Red Devils dans un communiqué, qui rappelle que le joueur de 34 ans a disputé 285 matches, inscrit 51 buts et remporté 4 trophées.

Notre avis : Aucune surprise, cette "séparation" était attendue. La belle aventure de Mata à United se termine.

Séville veut piocher en Ligue 1

Le FC Séville pourrait bien venir recruter dans le championnat français pour remplacer Diego Carlos, transféré à Aston Villa. Et peut-être même Jules Koundé, qui semble promis à un départ à Chelsea. Selon L'Equipe , le club andalou viserait trois joueurs de notre chère Ligue 1 : Duje Caleta-Car (OM), Alexander Djiku (Strasbourg) et Jason Denayer (OL).

Notre avis : Si Séville semble décidé à recruter en Ligue 1, il faudra sortir le chéquier pour recruter l'un des trois joueurs.

Jason Denayer lors du match de l'OL contre Strasbourg en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Mouquet signe son premier contrat professionnel au PSG

Dans un communiqué officiel, le PSG a confirmé que Louis Mouquet a signé son premier contrat professionnel. "Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 (...) International U18 en sélection portugaise, le jeune gardien de 17 ans a disputé cette saison avec l’équipe U19 Rouge et Bleu 5 matches de championnat, 3 matches de Coupe Gambardella et a participé au 8e de finale d'UEFA Youth League face au RB Salzbourg", précise le club de la capitale.

Notre avis : Paris convserve l'un de ses jeunes talents.

Quel avenir pour Kalimuendo ?

Auteur de 12 buts en 34 matches cette saison avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo s'interroge toujours sur son futur. Prêté par le PSG, l'attaquant de 20 ans, qui fera bientôt un point avec ses dirigeants, intéresserait notamment le Stade Rennais, l'OL et l'OGC Nice selon L'Equipe. De leur côté, les Sang et Or aimeraient également le conserver en vue de la saison prochaine.

Notre avis : Kalimuendo, c'est du solide. A lui de choisir le meilleur projet pour la suite de sa carrière.

Arnaud Kalimuendo (Lens) a inscrit deux buts face à Nice. / Ligue 1 Crédit: Imago

Transferts Salah, Lukaku, Hazard, Tolisso-OL : Les 10 infos mercato de mercredi HIER À 09:12