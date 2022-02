Le FC Barcelone n'a pas chômé cet hiver. En pleine reconstruction et en quête de repères, le club catalan a attiré pas moins de quatre nouvelles recrues durant l'intersaison avec les signatures de Ferran Torres, les retours de Dani Alves et Adama Traoré et surtout l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l'attaque. Une signature de dernière minute qui contraste pourtant étrangement avec la vision que prône Xavi, débarqué sur le banc des blaugranas en octobre dernier.

Car il y a deux ans, l'ancien numéro 6 catalan tenait un discours plutôt tranchant sur le profil de l'attaquant gabonais. Dans un entretien accordé à Metro UK, en mai 2020, Xavi s'était montré plutôt songeur sur la capacité d'Aubameyang à se fondre dans l'identité et le jeu catalan. "Mané et Aubameyang peuvent vous détruire quand ils ont de grands espaces, mais Barcelone a besoin de joueurs qui se déplacent bien dans les petits espaces. Il n'est pas facile de trouver des joueurs qui se sont bien adaptés au Barça. Eto'o était parfait et maintenant Luis Suarez."

Si Xavi a sûrement changé son fusil d'épaule concernant son nouveau joueur, cette ancienne déclaration ressurgit comme un serpent de mer. Alors, "Barça compatible" ou non, l'ancien Stéphanois a désormais dix-huit mois devant lui pour faire mentir son nouvel entraîneur.

