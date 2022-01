La priorité de City se nomme Haaland

D'après David Ornstein, journaliste mercato pour The Athletic, la cible prioritaire de Manchester City pour l'été prochain est Erling Haaland. Dans les semaines et mois à venir, des rendez-vous seraient déjà prévus avec les représentants du Norvégien pour tenter de sécuriser l'arrivée du joueur de 21 ans du côté de l'Etihad Stadium l'été prochain. La concurrence du Real Madrid est redoutée par les Skyblues, alors que le Barça ne semble pas non plus avoir dit son dernier mot dans le dossier.

"Un départ cet hiver ? Non, c'est impossible. Qui abandonne l'un des meilleurs attaquants d'Europe pendant la trêve hivernale ? [...] Nous voulons rivaliser avec la meilleure équipe possible", a annoncé Joachim Watzke, PDG du Borussia, à Der Spiegel. Avant d'ajouter : "L'année prochaine ? Bien sûr, il sera difficile de le garder."

Notre avis : Haaland ne semble pourtant pas être un profil Guardiola-compatible…

Le Barça va au bras de fer avec Dembélé…

La situation semble se tendre encore un peu plus entre le clan Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. D'après les dernières informations de Sky Sports News, le Français n'a toujours pas accepté la proposition de prolongation selon les termes envisagés par le club catalan, et le Barça a passé l'étape supérieure dans ce dossier. S'il refuse de signer dans les prochains jours, les Blaugrana feront le forcing pour pousser à un départ de l'international français en janvier. Et s'il ne part pas, une mise à l'écart de l'équipe première jusqu'à la fin de son contrat est envisagée. Ambiance…

Notre avis : Dembélé est trop gourmand pour l'instant. Ce n'est pas dans son intérêt.

La presse espagnole persiste pour Morata au Barça, mais cette fois-ci l'information ne provient pas d'un média catalan. Le journal Marca , basé à Madrid et pro-Real explique dans son édition du jour que le FC Barcelone est dans le bon "timing" pour recruter le buteur espagnol. Malgré la fermeté affichée par Max Allegri , l'entraîneur de la Juve, le Barça serait en bonne posture pour acheter l'attaquant. Avec le prêt de Coutinho, et la vente à venir d'Umtiti, les Blaugrana vont déjà pouvoir inscrire Ferran Torres sur la liste officielle de joueurs. En fonction de la marge disponible après cela pour les Catalans, Morata sera la première option, et Edinson Cavani la seconde.

Notre avis : Le dossier semble si compliqué. Encore plus pour un joueur qui n'a jamais marqué plus de 15 buts en championnat sur une saison.

L'Atlético Madrid cible Mukiele et Celik

Kieran Trippier officiellement parti pour Newcastle , l'Atlético Madrid doit désormais lui trouver un remplaçant. D'après As, la piste préférée de Diego Simeone menait à César Azpilicueta, mais le latéral espagnol semble plus proche du FC Barcelone. Deux Français sont dans la short-list des Colchoneros, à savoir Nordi Mukiele et Djibril Sidibe, tout comme le latéral droit du LOSC Zeki Celik. Giovanni Di Lorenzo de Naples et Nelson Semedo de Wolverhampton sont les derniers noms cités par le journal espagnol. Celik serait l'option la plus concrète d'après Sky Sports, et aurait déjà un accord de principe avec le club. Lille en demande 15 à 20 millions d'euros.

Notre avis : Le rapport âge-potentiel de Mukiele doit en faire la priorité des Colchoneros.

Reims prêt à casser sa tirelire pour un international suédois

Annoncé par le quotidien suédois Aftonbladet ce matin, et confirmé par Le Parisien, le transfert du jeune Jens Cajuste au Stade de Reims pourrait se boucler très prochainement. Le milieu de terrain de 22 ans, actuellement sous contrat avec le club danois du FC Midtjylland, pourrait rejoindre la formation champenoise contre dix millions d'euros, un record à l'échelle du club présidé par Jean-Pierre Caillot. International suédois, Cajuste serait une recrue impressionnante pour le 14e de Ligue 1, lui qui est également suivi par Augsbourg et la Fiorentina. Il devrait s'engager jusqu'en 2026 avec Reims.

Notre avis : Une info aussi étonnante que positive pour le Stade de Reims. Recrue de choix.

Jens Cajuste (Suède), bientôt à Reims ? Crédit: Getty Images

Conte évoque un possible retour d'Eriksen aux Spurs

Je n'ai pas parlé récemment avec lui. Mais c'est super de le voir s'entraîner sur un terrain. On parle d'un grand joueur, et d'un grand homme. Pour Christian, la porte est toujours ouverte". Alors que Christian Eriksen a fait part publiquement de son souhait de retrouver un club et de disputer la Coupe du monde 2022 , Antonio Conte a été interrogé sur le sujet. Et l'entraîneur de Tottenham n'a pas fermé la possibilité de revoir le Danois porter le maillot des Spurs : "".

Notre avis : Eriksen est encore très, très loin du Qatar.

Newcastle revient à la charge pour Botman

Après avoir essuyé un premier refus du LOSC pour le transfert de Sven Botman, Newcastle revient à la charge ! The Athletic explique ce vendredi que le Néerlandais de 21 ans est le premier choix des Magpies pour cet hiver, et qu'un offre améliorée, supérieure à la première de 35 millions d'euros, a été soumise au LOSC. Une information confirmée par Fabrizio Romano il y a quelques minutes.

Notre avis : Attention à ne pas être trop gourmand au LOSC…

Chelsea ne lèvera pas l'option de Saul Niguez

Arrivé à Chelsea dans le cadre d'un prêt payant l'été dernier en provenance de l'Atlético, Saul Niguez vit une adaptation compliquée au football anglais. Loin du niveau qui était le sien avec les Colchoneros, le milieu espagnol pourrait même retourner en Espagne à l'issue de la saison. Le Daily Express annonce ce vendredi que les Blues ne paieront pas l'option d'achat du joueur de 27 ans, fixée à environ 35 millions d'euros. Un coup dur pour l'Atlético, qui souhaitait rendre l'option d'achat obligatoire lors de l'accord passé en août dernier. Cet argent serait réinvesti par le club londonien dans la quête d'un autre milieu selon la presse britannique, qui pourrait bien être Declan Rice, ou le Monégasque Aurélien Tchouaméni.

Notre avis : Les Blues auraient tort de ne pas lever l'option. Saul n'a pas montré tout son (indéniable) talent à Stamford Bridge.

Saúl Ñíguez (Chelsea) Crédit: Getty Images

Vieira nie un départ de Mateta vers la Ligue 1

Mateta à Saint-Etienne ? Pas que je sache. C'est un joueur de Palace, et il s'est très bien entraîné cette semaine. Il sera dans le groupe pour le match de demain" a répondu le coach français de Crystal Palace. Le Progrès hier, assurant l'arrivée de l'attaquant français en prêt dans le Forez jusqu'à la fin de saison. Interrogé en conférence de presse sur un possible départ de Jean-Philippe Mateta vers l'ASSE, Patrick Vieira a botté en touche. "" a répondu le coach français de Crystal Palace. Un accord était pourtant évoqué danshier, assurant l'arrivée de l'attaquant français en prêt dans le Forez jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Vieira pourrait très bien bluffer. Les sources annonçant un accord sont crédibles.

Une clause de 40 millions d'euros pour Coutinho

D'après le média catalan Sport, le prêt de Philippe Coutinho à Aston Villa est assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros. Le Brésilien, prêté pour six mois par le Barça au club entraîné par Steven Gerrard , pourrait donc rester plus longtemps que prévu avec les Villains, même si aucune communication officielle n'a filtré à ce sujet. Pour rappel, le FC Barcelone avait déboursé 135 millions d'euros pour l'acheter à Liverpool à l'hiver 2018...

Notre avis : Le retour de bâton du "panic-buy"...

L'ASSE veut un joueur de Premier League en prêt

A 18 mois de la fin de son contrat avec Southampton, Yan Valery intéresse de nombreux clubs français. Et d'après Sky Sports, c'est Saint-Etienne qui semble mener la danse dans le dossier, pour un prêt jusqu'à la fin de saison du latéral droit français de 22 ans. Formé à Rennes, Valery est apparu seulement quatre fois avec les Saints cette saison, mais pourrait être sollicité davantage avec les nombreux cas de Covid dans les effectifs de Premier League. L'ASSE espère tout de même pouvoir convaincre le club anglais de récupérer le joueur en prêt.

Notre avis : Belle pioche, mais dossier (très) compliqué au vu de la situation des Saints.

Yan Valery (Southampton) Crédit: Getty Images

Isco et la Fiorentina, c'est pour bientôt

En fin de contrat dans six mois, Isco ne renouvellera pas avec le Real Madrid. Autorisé à négocier avec un club dès le mois de janvier, le meneur de jeu espagnol serait en bonne voie pour rejoindre la Fiorentina d'après la Gazzetta dello Sport. Le joueur de 29 ans, apparu à 9 reprises cette saison, ne devrait en revanche pas bouger cet hiver. Neuf ans après avoir rejoint les Merengue, une page va se tourner pour Isco.

Notre avis : Une libération pour le milieu offensif.

Wolverhampton vise Badiashile

Selon les informations de L'Equipe, Wolverhampton, actuellement huitième de Premier League, souhaiterait recruter Benoît Badiashile (20 ans) et serait prêt à dépenser quelque 30 millions d'euros dès cet hiver. De son côté, l'AS Monaco réclamerait plus pour céder son jeune défenseur central. Par ailleurs, L'Equipe précise que Newcastle United a également coché le nom du joueur monégasque.

Notre avis : 1m94 pour 75 kg : Badiashile doit se renforcer, mais il a le profil pour jouer en Premier League.

