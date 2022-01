Marquinhos jusqu'en 2026 au PSG ?

L'histoire est belle entre les deux parties. Marquinhos, arrivé au PSG en 2013, est actuellement sous contrat jusqu'en 2024. D'après le média italien TMW spécialisé sur le mercato, les négociations sont excellentes entre le défenseur brésilien et le club parisien pour une prolongation. Un accord pour étendre le contrat de deux saisons du capitaine du PSG serait presque trouvé, liant le club et son défenseur jusqu'en 2026. Une excellente nouvelle pour Paris, alors que Chelsea convoite toujours le joueur de 27 ans.

Notre avis : Attention à ne pas s'emballer trop vite. Le PSG a montré par le passé ses faiblesses à prolonger ses cadres.

Ce n'est plus qu'une question d'heures pour la signature officielle de Kieran Trippier avec les Magpies. Le latéral droit anglais a d'ailleurs été aperçu au centre d'entraînement de Newcastle mercredi après-midi. Le montant final de l'opération pourrait toutefois être bien moins important que ce qui se rapportait ces derniers jours.

Notre avis : On espère pour les fans des Magpies que les prochaines recrues seront plus "sexy" que le latéral de 31 ans.

Dortmund prêt à casser sa tirelire pour Haaland

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, Erling Haaland ne semble pas prêt à poursuivre sa carrière au BvB après l'été 2022. Mais d'après L'Equipe, le club de la Ruhr fait tout pour le retenir et lui aurait proposé un salaire annuel de 16 millions d'euros, de quoi devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de Dortmund. Parallèlement, L'Equipe dévoile le prix d'un éventuel transfert d'Erling Haaland : environ 75 millions pour la clause libératoire et 20 millions pour la commission d'agent (Mino Raiola).

Notre avis : Haaland est (déjà) lassé de Dortmund, et le Barça semble avoir un accord…

Coutinho va-t-il retrouver Gerrard à Aston Villa ?

Anciens partenaires à Liverpool, Philippe Coutinho et Steven Gerrard vont-ils se retrouver en Premier League ? La nouvelle pourrait bien s'avérer vraie, car la Cadena COPE annonce que le FC Barcelone et Aston Villa négocient pour un prêt de six mois du Brésilien. Xavi ne compte pas sur le joueur au Barça, et l'international brésilien voudrait du temps de jeu pour défendre sa place à la Coupe du monde 2022. Everton et Liverpool se seraient aussi penchés sur le dossier du milieu offensif brésilien, qui refuse un retour au Brésil d'après Goal.

Notre avis : Un bon moyen de libérer de la masse salariale pour le Barça. Ferran Torres pourrait-il bientôt être inscrit ?

La liste noire de Manchester United

Selon les informations du Daily Mirror, onze joueurs de Manchester United souhaiteraient quitter le club dès le mercato d'hiver. Le quotidien britannique ne donne pas de noms mais évoque notamment un vestiaire fracturé. Jessy Lingard, Donny van de Beek, Dean Henderson, Anthony Martial ou Edinson Cavani pourraient notamment faire partie de cette liste selon The Daily Mail.

Notre avis : Ralf Rangnick doit se demander dans quel pétrin il s'est embourbé.

Tout le monde s'intéresse à Lucas Digne

Il semble clair que le futur de Lucas Digne s'écrit loin de Goodison Park. Sky Sports explique que quatre clubs de Premier League seraient intéressés pour un transfert du latéral gauche, parmi lesquels Chelsea, Newcastle et West Ham. En Italie, l'Inter Milan souhaite un prêt du tricolore et le Napoli est également venu aux renseignements, mais Everton est opposé à toute offre de prêt d'après le média britannique. D'autres prétendants pourraient se faire connaître dans les prochains jours, mais Fabrizio Romano annonce d'ores et déjà que l'international français n'ira pas à Newcastle. "Ce n'est même pas une option", d'après le fiable journaliste italien.

Notre avis : Digne doit être tenté à l'idée de rejoindre le Chelsea de Tuchel. Aux Blues de faire le nécessaire pour satisfaire Everton.

Le PSG prêt à se séparer d'Icardi dès cet hiver

Selon les informations de L'Equipe, le PSG serait prêt à vendre Mauro Icardi dès cet hiver, un an et demi après avoir dépensé quelque 50 millions d'euros pour le recruter. De son côté, la Juventus a contacté le PSG pour l'attaquant international argentin mais privilégierait un prêt. Le dossier dépendrait de l'avenir d'Alvaro Morata chez les Bianconeri. D'après le quotidien, la valeur de l'ex-joueur de l'Inter, aussi suivi par Manchester United, est désormais estimée à 30 millions d'euros.

Notre avis : Si Morata reste, ce qui semble être la tendance, la Juve ne devrait pas faire de folie pour l'Argentin. Le PSG est piégé.

Monaco prêt à aider le projet fou d'Eriksen

Telegraph et plusieurs sources espagnoles, le club de la Principauté se serait ajouté à la liste des prétendants pour le Danois, qui avait inquiété toute la planète football l'été dernier, victime d'un arrêt cardiaque pendant un match de l'Euro. Sans club depuis décembre 2021, Christian Eriksen veut rejouer au football . Mieux, il ambitionne de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar cette année. Pour cela, il faut retrouver une équipe au plus vite. Des clubs anglais et danois seraient sur le dossier, tout comme l'Ajax Amsterdam... et l'AS Monaco. D'après leet plusieurs sources espagnoles, le club de la Principauté se serait ajouté à la liste des prétendants pour le Danois, qui avait inquiété toute la planète football l'été dernier, victime d'un arrêt cardiaque pendant un match de l'Euro.

Notre avis : Difficile d'imaginer Eriksen revenir si tôt sur un terrain de football. Le risque semble démesuré pour les clubs cités.

Démbélé priorité du Bayern pour l'été ?

C'est une information signée L'Equipe. Selon le quotidien, Ousmane Dembélé est la priorité du Bayern Munich l'été prochain, notamment si Kingsley Coman venait à partir. Ce dernier, lié au club allemand jusqu'en 2023, n'a toujours pas prolongé. Et ses dirigeants ne comptent pas le laisser partir libre, comme a pu le faire David Alaba l'été dernier. Si l'ancien joueur du PSG était amené à faire ses valises, celui du Barça pourrait donc débarquer libre de tout contrat.

Notre avis : Le Bayern se prépare déjà à un possible départ de Coman. Dembélé a toujours plu aux dirigeants du club bavarois.

Amavi à Nice, c'est signé

C'était attendu et c'est désormais officiel : Jordan Amavi fait son retour à l'OGC Nice et quitte donc l'OM. "Jordan Amavi est de retour à l’OGC Nice, sous forme de prêt (avec option d’achat) jusqu’à la fin de la saison !", a ainsi indiqué l'OGC Nice dans un tweet publié sur son compte officiel.

Notre avis : Amavi va tenter de se relancer dans un club qu'il connaît bien. Le pari se tente.

Bernardoni et Thioub rejoignent l'ASSE

Dans un communiqué officiel, l'ASSE a confirmé la venue de Paul Bernardoni. "Ce mercredi après-midi, l’AS Saint-Étienne et Angers SCO ont conclu un accord concernant le prêt sans option d’achat de Paul Bernardoni (24 ans). Le gardien de but international espoir français participera ainsi à la fin de cette saison 2021-2022 sous le maillot Vert", est-il précisé. Le prêt sans option d'achat de Sada Thioub (26 ans) a également été officialisé.

Notre avis : Les Verts se renforcent pour son opération maintien. Deux jolis coups.

Umtiti aurait accepté l'idée d'un départ en janvier

Mardi, la presse espagnole annonçait que le FC Barcelone continuait de mettre la pression à Samuel Umtiti pour qu'il trouve un nouveau point de chute. Mercredi, El Mundo Deportivo indique que le champion du monde 2018, qui a joué un seul match cette saison, aurait accepté l'idée d'un départ. Le quotidien espagnol évoque des pistes éventuelles en Premier League et en Série A.

Notre avis : C'est peut-être en Ligue 1 que l'ancien Lyonnais pourrait vraiment se relancer. A condition de baisser son salaire.

Samuel Umtiti avec le FC Barcelone, 2021 Crédit: Imago

L'AC Milan cible Kolo Muani

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin 2022, Randal Kolo Muani semble vivre ses derniers mois chez les Canaris. Selon La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan cible l'attaquant de 23 ans et serait prêt à accélérer pour tenter de l'attirer. D'après RMC Sport, l'Eintracht Francfort resterait toujours en bonne position pour recruter le Nantais.

Notre avis : L'OM a une forte concurrence pour le Nantais. Il va falloir sortir les bons arguments.

Bamba Dieng fait des envieux

Il n'a que 21 ans, mais il est déjà un titulaire régulier avec l'OM et international sénégalais. Convoqué pour la CAN au Cameroun, Bamba Dieng attire les observateurs du côté de l'Angleterre. Remarqué pour ses performances, et notamment son doublé à Monaco ou son bijou face à Strasbourg, l'attaquant olympien aurait tapé dans l'œil de Newcastle, Crystal Palace, West Ham et Aston Villa d'après le Daily Mirror. Sous contrat avec Marseille jusqu'en 2024, il est actuellement évalué à 8 millions d'euros.

Notre avis : Dieng est régulier, mais seulement buteur à quatre reprises cette saison. Une belle offre pourrait être acceptée par l'OM.

Mateta bientôt dans le Forez

Alors que L'Equipe annonçait ce matin une piste compliquée pour l'ASSE dans le dossier Jean-Philippe Mateta, Le Progrès annonce un accord trouvé entre toutes les parties, à savoir le joueur, le club actuel du joueur (Crystal Palace), le club propriétaire du joueur (Mayence) et le club intéressé (Saint-Etienne). Le buteur de 24 ans devrait donc être prêté prochainement à l'ASSE, qui aurait même réussi à faire prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Notre avis : Belle pioche pour Saint-Etienne. A lui de retrouver son niveau et le chemin des filets avec Pascal Dupraz.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) Crédit: Getty Images

Diego Carlos comme plan B de Newcastle ?

Telegraph rapporte que les Magpies ont des solutions de repli pour leur défense. Après l'arrivée à venir de Kieran Trippier, c'est Diego Carlos qui serait visé. Le défenseur brésilien du FC Séville impressionne par sa solidité en Espagne, et pourrait faire l'objet d'une belle offre de la part de la direction saoudienne de Newcastle. A 28 ans, l'ancien du FC Nantes est tout de même sous contrat jusqu'en 2024 avec les Andalous… Alors que le LOSC a refusé une première offre de Newcastle pour Sven Botman , lerapporte que les Magpies ont des solutions de repli pour leur défense. Après l'arrivée à venir de Kieran Trippier, c'est Diego Carlos qui serait visé. Le défenseur brésilien du FC Séville impressionne par sa solidité en Espagne, et pourrait faire l'objet d'une belle offre de la part de la direction saoudienne de Newcastle. A 28 ans, l'ancien du FC Nantes est tout de même sous contrat jusqu'en 2024 avec les Andalous…

Notre avis : Le jeu sera bientôt de trouver des joueurs "non liés" avec Newcastle...

