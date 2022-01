Le début d'une nouvelle histoire pour Newcastle. Quelques semaines après avoir officialisé une nouvelle direction et sa vente à un fonds d'investissement saoudien , Newcastle a écrit la première page de sa nouvelle histoire sur le marché des transferts ce vendredi, avec la signature de sa première recrue de 2022 : le latéral Kieran Trippier.

Ad

L'international anglais arrive de l'Atlético Madrid, qui a reçu une indemnité d'environ 15 millions d'euros hors bonus pour céder son latéral droit de 31 ans. Deux ans et demi après avoir rejoint l'Espagne, Trippier retrouve la Premier League, et un projet de club ambitieux.

Premier League Retour en Angleterre : Coutinho prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison IL Y A UNE HEURE

Un joueur d'une technique incroyable

Formé à Manchester City, le rugueux défenseur a émergé sous les couleurs de Burnley, avant de briller avec Tottenham. Titulaire de Pochettino sur le flanc droit lors de l'historique campagne de Ligue des champions 2019, le latéral droit a aussi brillé avec sa sélection. Notamment buteur sur coup-franc direct lors de la demi-finale de la dernière Coupe du monde avec les Three Lions, Trippier est un latéral à vocation offensive, ce que n'a pas manqué de souligner son nouvel entraîneur Eddie Howe.

"Sur le terrain, je pense que c'est un joueur d'une technique incroyable qui attaque très bien. Il va nous apporter un niveau de calme dans le jeu avec ballon, et c'est également un grand défenseur", a déclaré le manager, qui l'avait lancé avec Burnley il y a dix ans. Kieran Trippier s'est engagé pour trois ans et demi avec les Magpies.

Aider une équipe 18e de Premier League

"Je suis très heureux de rejoindre Newcastle. Tout le monde sait que les fans sont incroyables et passionnés ici, et je vais donner absolument tout pour eux. C'est un honneur d'être ici, et je suis très impatient à l'idée de me mettre au travail", a adressé le joueur aux fans de sa nouvelle équipe. Il devra en effet vite se mettre au travail, pour aider une formation de Newcastle actuellement 18e de Premier League et relégable.

Pour les Magpies, ce ne semble être que le début. La presse anglaise parle d'une volonté de recruter six joueurs en tout lors de ce mercato hivernal. Les Français Issa Diop et Lucas Digne sont notamment évoqués, tandis que la piste menant au Lillois Sven Botman n'est pas abandonnée non plus. Une nouvelle ère est en marche à Newcastle.

"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne"

Premier League Arnold va remplacer Woodward à la tête de Manchester United en février IL Y A UN JOUR