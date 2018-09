Angleterre-Espagne - Luis Enrique éteint la polémique : "Ramos est un formidable leader"

Il en faut peu pour créer des polémiques en Espagne. Le refus de Luis Enrique d'accordé tout traitement de faveur à Sergio Ramos avait ainsi fait naître les spéculations d'une mauvaise entente entre les deux hommes, rivaux en club dans le passé. Le sélectionneur de l'Espagne y a répondu en soutenant son capitaine vendredi, avant le choc de la Ligue des nations contre l'Angleterre samedi à Wembley. "C'est le capitaine et le joueur avec le plus de sélections, a-t-il insisté. Il a une grande présence et une grande personnalité. C'est un formidable leader, sur le terrain et en dehors. J'espère qu'il va rester avec nous encore longtemps, pour pousser ses coéquipiers à la victoire."

Sergio Ramos a lui aussi tenu à éteindre le début de polémique. "Je crois que c'est quelque chose que dit la presse", a-t-il estimé. "Tous les deux, nous avons deux forts caractères, mais nous partageons les mêmes objectifs pour l'équipe nationale. Je suis là depuis de nombreuses années, mais je me sens jeune et je veux continuer à gagner avec l'équipe nationale. Tout va bien pour le moment", a continué le défenseur âgé de 32 ans, vainqueur d'une troisième Ligue des champions consécutives au printemps dernier.

Celui qui avait blessé la vedette de Liverpool Mohamed Salah à l'épaule lors de la finale ne s'attend pas pour autant à un mauvais accueil de la part du public de Wembley. "Ca n'est pas un problème. Je n'ai jamais voulu blesser un collègue sur le terrain. J'ai ma conscience pour moi, par rapport à ce que j'ai fait ce soir-là. Cela ne va pas m'affecter. Je sais que les fans anglais vont traiter les joueurs comme ils le méritent", a assuré le défenseur.