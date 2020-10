Voilà qui a le mérite d'être clair : Didier Deschamps a décidé de changer son fusil d'épaules. Alors qu'en septembre, face à la Croatie déjà (4-2), le sélectionneur des Bleus avait choisi de préserver Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé à 48 heures d'un Lens-PSG, cette fois, il ne prendra pas en compte les calendriers des clubs pour constituer son équipe.

En septembre, il laissait la porte entrouverte : "On fera tout pour le gagner, même si dans l’analyse, je tiens compte de différentes choses." Ce mardi, à la veille de Croatie-France, il s'est montré plus ferme : "Je suis désolé : je suis là et il y a un match international à jouer, a rappelé Deschamps face à la presse. Vous pourrez peut-être interpréter mes décisions en vous disant que si je n'ai pas fait jouer un joueur, c'est parce qu'il joue vendredi mais ça ne sera pas le cas. Je choisirai en fonction d'autres critères que celui-là."