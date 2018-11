L'Espagne tombe sur le fil en Croatie et n'a plus son destin en main pour le Final Four

La Roja était bien installée dans son fauteuil de leader, la voilà plus proche que jamais de le céder. Battue par la Croatie (3-2) jeudi soir, dans le groupe 4 (Ligue A), l'Espagne s'est mise en grand danger dans la course à la qualification pour la Final Four de la Ligue des nations. Revenus au score à deux reprises au cours d'une deuxième période complètement folle, les hommes de Luis Enrique ont finalement cédé au bout du temps additionnel sur un but de Tin Jedvaj, auteur d'un doublé. Sergio Ramos et les siens ne verront pas la phase finale de la compétition s'il y a un vainqueur lors d'Angleterre - Croatie, dimanche (15h).

A Wembley, le choc entre les Three Lions et les Vatreni ne sera pas qu'un remake de l'une des demi-finales du Mondial russe. L'enjeu sera simple : la Croatie (4 points) ou l'Angleterre (4 points) se qualifiera pour le dernier carré de la compétition en cas de succès, au nez et à la barbe de l'Espagne (6 points). Une rencontre qui devrait tenir toutes ses promesses puisqu'un match nul ne ferait les affaires d'aucune des deux équipes. Un suspense total encore impensable il y a un mois, avant que les Ibériques ne craquent contre les hommes de Gareth Southgate (2-3) après un départ canon dans la compétition.

L'Espagne entre possession stérile et largesses défensives

Mais la gifle infligée à Luka Modric et les siens (6-0) lors du match aller le 11 septembre dernier semblait bien loin ce jeudi. Certes, le résultat final peut paraître un peu sévère étant donné le scénario de la deuxième période. Mais la Roja a de nouveau affiché des largesses défensives inquiétantes à Zagreb, concédant une deuxième défaite de suite, avec six buts encaissés. Après avoir tardé à se créer des occasions (première frappe à la 43e minute), l'Espagne a craqué derrière, avec comme parfait exemple l'ouverture du score d'Andrej Kramaric (1-0, 54e), seul pour tromper de Gea après une relance interceptée par Ivan Perisic.

Sur ses deux buts (69e, 93e), Jedvaj a aussi profité d'une absence totale de marquage et Ante Rebic (72e), entre autres, aurait pu punir plus tôt ses adversaires. Après la retraite de Gerard Piqué, Sergio Ramos n'a pas encore de binôme attitré et la prestation d'Inigo Martinez n'a pas entièrement rassuré. Tout n'est cependant pas à jeter pour les hommes de Luis Enrique, qui ont multiplié les vagues sur le but de Lovre Kalinic en deuxième période. Mais ni la réalisation de Dani Ceballos (1-1, 56e) ni le penalty de Ramos (2-2, 78e) – pour son quatrième but sur ses quatre derniers matches en sélection – n'ont suffi.

Après avoir été parfaitement neutralisé par le pressing croate en première période, Sergio Busquets a commencé à trouver des passes pour casser les lignes adverses et Isco s'est montré plus dangereux. Mais il a parfois manqué d'inspiration aux Espagnols, par moments retombés dans leurs travers de possession stérile.

Les hommes de Zlatko Dalic, eux, ont parfaitement appliqué leur plan dans le premier acte, avant de reculer d'un cran par la suite. Mais les ressources mentales montrées en Russie cet été n'ont pas disparu, loin de là. Pas plus que la force collective que continuent de dégager Ivan Rakitic et ses coéquipiers.