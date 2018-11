Qui peut se qualifier ? Qui risque d'être relégué ? Le point sur la Ligue A groupe par groupe

Groupe 1 : les Bleus y sont presque, l'Allemagne au bord du vide

L'équipe de France est à un point du bonheur. Un nul suffira aux hommes de Didier Deschamps vendredi à Rotterdam pour valider leur billet pour la phase finale en juin prochain. Il permettrait en effet aux Tricolores de conserver quatre points d'avance sur les Pays-Bas et donc de s'assurer la première place d'un groupe où l'Allemagne, troisième avec un petit point, est d'ores et déjà éliminée de la course aux demi-finales.

Mais la Mannschaft aura peut-être encore un rôle à jouer dans ce groupe. Si les Pays-Bas battent la France vendredi, ils reviendront en effet à un point des champions du monde avec un match de plus à disputer lundi face aux Allemands à Gelsenkirchen. En cas de nul des Oranje en Allemagne dans cette configuration, la différence de buts particulière viendrait départager les Néerlandais et les Français. Et en cas de victoire, combinée donc à un succès face aux Bleus, les hommes de Ronald Koeman seraient évidemment qualifiés pour la phase finale.

Le maintien de la Mannschaft ne tient qu'à un fil et dépend surtout des résultats des Pays-Bas. Si les Néerlandais remportent l'un de leurs deux derniers matches, l’Allemagne sera automatiquement reléguée en Ligue B. En revanche si les Pays-Bas concèdent le nul ou s'inclinent face aux Bleus, l'équipe de Joachim Low aura encore une chance de se maintenir. Mais pour cela, elle devra impérativement battre celle de Ronald Koeman par au moins trois buts d'écart à Gelsenkirchen après la défaite subie le mois dernier à Amsterdam (3-0). Il faudrait donc beaucoup de circonstances favorables pour que l'Allemagne reste en Ligue A.

Groupe 2 : la Belgique a les clés

Les Belgique s'est mise en situation favorable avec deux victoires et encore deux matches à disputer. Si elle bat une Islande déjà éliminée et reléguée jeudi à Bruxelles, elle n'aura ensuite plus besoin que d'un nul en Suisse lundi pour s'assurer un billet pour les demi-finales. Tout autre résultat la laissera en revanche sous la menace de la Nati.

Michy Batshuayi, Eden Hazard et la Belgique ont balayé l'EcosseGetty Images

La Suisse, qui totalise elle aussi six points, doit dans tous les cas battre les Diables Rouges pour espérer se qualifier après la défaite concédée à Bruxelles en octobre (2-1). L'écart n'aura pas d'importance si les Belges ne battent pas l'Islande. Si les Diables Rouges s'imposent devant les Islandais, il faudra alors que la Nati l'emporte sur le score de 1-0 ou par deux buts d'écart pour accéder au dernier carré.

Groupe 3 : le Portugal pour conclure

En tête de cette poule avec six points, soit deux de plus que son dauphin italien, et encore deux matches à jouer en Italie et face à la Pologne, le Portugal est sur la voie royale pour la phase finale. Un nul samedi à Milan validerait sa qualification. Et en cas de défaite par moins de deux buts d'écart, il ne suffirait que d'un nul aux Portugais mardi contre les Polonais à Guimaraes pour accéder aux demi-finales.

Bernardo SilvaGetty Images

Il y a peu de scenarios pour une qualification italienne, mais il y en a. Dans tous les cas, les Italiens doivent battre les Portugais. S'ils s'imposent par deux buts d'écart, un nul entre le Portugal et la Pologne suffira à leur bonheur. S'ils ne gagnent que par un but d'écart, ils devront compter sur une défaite des Portugais contre les Polonais. De son côté, la Pologne est d'ores et déjà reléguée en Ligue B.

Groupe 4 : la Croatie, plus qu'un arbitre ?

La Croatie, troisième de cette poule à trois longueurs de l'Angleterre et cinq de l'Espagne, est mal engagée avec un seul point en deux matches. Mais elle n'a pas encore un rôle de simple arbitre. L'équation est même tout ce qu'il y a de plus simple pour le vice-champion du monde. S'il bat l'Espagne samedi à Zagreb puis l'Angleterre mardi à Wembley, il sera en demi-finale. Si la Croatie ne bat pas la Roja mais gagne en Angleterre, elle sera maintenue en Ligue A et les Anglais seront relégués. Sinon, elle descendra en Ligue B.

Pour les Espagnols aussi, le calcul est facile. La sélection de Luis Enrique sera qualifiée si elle gagne en Croatie. Un nul la laisserait sous la menace de l'Angleterre, qui se qualifierait avec une victoire à domicile devant les Croates dans ce cas de figure. Grâce à leur victoire à Séville (2-3), les Anglais sont en effet passés devant la Roja, victorieuse en septembre à Wembley (1-2), à la différence de buts particulière et prendraient la première place en cas d'égalité de points entre les deux nations.