Une fois n'est pas coutume, la Ligue 1 a des raisons de jubiler. Pour la première fois depuis des années, les clubs engagés en compétitions européennes ont porté haut les couleurs de la France lors de cette première partie de saison. Sur les six engagés en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference, tous ont gagné le droit de poursuivre leurs ambitions continentales et ce même si l'Olympique de Marseille a été tout de même rétrogradé de la C3 aux barrages de la C4. Ce 6/6 (ou plutôt 5+1/6) est suffisamment rare pour être signalé et fait un bien fou à l'Hexagone à l'indice UEFA.

Ad

D'ordinaire sauvé par le PSG, le bilan flatteur français a pu compter notamment sur plusieurs moteurs pour le propulser, à commencer par Lille qui a même fait mieux que le club de la capitale en terminant 1er de son groupe en C1. Certes, la poule des Dogues était beaucoup moins relevée, mais terminer devant le FC Séville, habitué aux joutes européennes, est incontestablement une performance. Monaco et Lyon, respectivement vainqueurs de leur groupe en Ligue Europa, ont également bien tenu leur rang face à des clubs comme la Real Sociedad, le PSV Eindhoven ou les Glasgow Rangers. Et que dire de Rennes en C3, aussi assuré de finir 1er de son groupe devant Tottenham notamment ?

Ligue 1 Icardi, Kurzawa, Rico : Le PSG veut dégraisser cet hiver IL Y A 17 MINUTES

Rang Pays Coefficient UEFA 2021-2022 1. Angleterre 13,571 2. Pays-Bas 13,400 3. France 12,416 4. Espagne 11,571 5. Italie 10,857 6. Allemagne 10,642 7. Portugal 9,250

Une 5e place confortée à l'indice UEFA malgré la menace néerlandaise

Toutes ces belles performances permettent à la France de récolter le 3e meilleur coefficient européen à mi-saison (12,416) selon le site de l'UEFA, juste derrière l'Angleterre (13,571) et les Pays-Bas (13,400), mais devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Par conséquent, à l'indice UEFA qui s'appuie sur les 5 dernières saisons, l'Hexagone conforte sa 5e place avec 54,041 points, soit plus de quatre longueurs d'avance sur le Portugal (49,716).

Rang Pays Indice UEFA 1. Angleterre 99,212 2. Espagne 89,284 3. Italie 72,045 4. Allemagne 69,641 5. France 54,081 6. Portugal 49,716 7. Pays-Bas 43,500

Attention néanmoins à la menace des clubs néerlandais qui réalisent un 7/7 européen sur cette première partie de saison. Car la saison prochaine, la France perdra le bénéfice de sa saison 2017-2018 (une bonne cuvée avec 11,500 points récoltés) dans le calcul de son indice alors que les Pays-Bas se délesteront de seulement 2,900 points (différence de 8 points à leur avantage). Or, pour le moment, les Néerlandais, 7es, ont un peu plus de 10 points de retard, un écart qui serait donc potentiellement réduit à deux petites unités.

La meilleure moyenne de points française sur les 10 dernières saisons

Le Top 4 européen est encore (très) loin puisque l'Allemagne, 4e, cumule 69,641 points. Pour obtenir une 4e place qualificative pour la Ligue des champions, il faudra donc encore attendre, même si la réforme de l'épreuve qui entrera en vigueur en 2024-2025 devrait le permettre.

Au-delà de ces calculs qui peuvent paraître obscurs, un chiffre illustre parfaitement le rebond tricolore sur la scène européenne. Pour la première fois sur les dix dernières années, la moyenne des points accumulés par les clubs français en phase de poules dépasse 10 (11,3 en attendant le résultat de Rennes contre Tottenham). Sur les trois derniers exercices, elle tournait autour de 6, le bond est donc spectaculaire. Gageons désormais que la phase à élimination directe soit aussi favorable en février pour confirmer ce début de cercle vertueux.

Football Mascherano nommé sélectionneur des U-20 argentins IL Y A 2 HEURES