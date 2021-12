Le jeu : Les vertus d'un champion

Lille a joué en champion. Il ne pouvait pas mieux répondre à l'enjeu d'un tel rendez-vous européen. Les Nordistes ont eu tout bon ou presque, exploitant au mieux leurs qualités de vitesse en attaque, symbolisées par le contre létal qui leur a permis d'ouvrir le score. Sur leur première occasion. Car les Dogues ont aussi su faire parler leur efficacité dans les deux surfaces, avec un plan de jeu cohérent et la discipline tactique pour l'exécuter à merveille. Ils ne sont pas contentés d'attendre. Ils ont toujours voulu faire mal à l'adversaire et su profiter de ses erreurs, à l'image des deux buts inscrits en six minutes en seconde période pour se mettre à l'abri. Et valider ainsi une victoire et une qualification amplement méritées.

Ad

Les joueurs : Le récital d'Ikoné

Ligue des champions Lille, la soirée parfaite IL Y A 2 HEURES

Il fallait une individualité pour faire la différence et magnifier la performance collective lilloise. Jonathan Ikoné a parfaitement endossé ce costume. Intenable, l'ancien Parisien a fait vivre un cauchemar à la défense allemande, au-delà de son travail remarquable et de son caviar sur le premier but de Burak Yilmaz, celui qui change tout. Un temps en retrait, Jonathan David a su monter en puissance et se montrer décisif sur une offrande d'Angel Gomes, également buteur et auteur d'une entrée tonitruante. Enfin, que dire de Sven Botman, parfaitement placé sur toutes les trajectoires et impérial dans les duels. Son retour fait un bien fou à la défense nordiste.

Jonathan David et Angel Gomes, deux protagonistes de la brillante victoire de Lille à Wolfsbourg Crédit: Getty Images

Le facteur X : Grbic, l'art de la relance

Il était surtout attendu dans son rôle premier, celui du gardien de but probablement amené à se faire bombarder dans un match européen décisif à l'extérieur. Ivo Grbic ne l'a pas été tant que ça et a su répondre présent quand il a été sollicité. Mais le portier lillois a su se montrer là où on ne l'attendait pas, dans le domaine offensif. Car sa relance rapide et précise pour trouver Ikoné a été déterminante sur l'ouverture du score lilloise. Un dépassement de fonction à souligner pour celui qui a eu la tâche délicate de succéder à Mike Maignan l'été dernier.

La stat : 1

C'est une première. Lille n'était sorti qu'une fois de la phase de groupes de C1, et c'était à la deuxième place, il y a quinze ans. Les Nordistes n'avaient jamais bouclé un premier tour de Ligue des champions en tête de leur poule. C'est désormais chose faite. Et cela leur donne un statut particulier. De tous les premiers de groupes de cette édition de la C1, le LOSC est le seul club à ne pas avoir de titre européen. Son mérite d'avoir obtenu ce fauteuil de leader n'en est que plus grand.

La décla : Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille)

On a fait honneur à la Ligue 1, au titre de champion et à cette grande compétition qu'est la Ligue des champions et ça on ne nous l'enlèvera pas.

La question : Lille peut-il voir encore plus loin ?

Le vrai tour de force de Lille, c'est d'avoir su se hisser à la hauteur de l'événement. C'était loin d'être évident. Le LOSC avait un titre de champion de France et une intersaison un peu morose à digérer. Son début de campagne européenne laissait penser que la marche européenne était trop haute dans ces conditions. Mais le club nordiste a su se reconstruire dans la difficulté. Il a refusé de sombrer. Cette résilience lui a permis de se donner un avenir européen. Elle sera son meilleur atout à l'approche du printemps prochain. Cela ne suffira pas, mais Lille en a d'autres.

La formation de Jocelyn Gourvennec a retrouvé certaines des vertus qui l'avaient guidé au sommet de la Ligue 1 la saison passée, et que les Dogues peinent parfois à afficher quand il s'agit de retrouver le championnat. Sa défense est paradoxalement bien plus solide au moment de se frotter aux combats de la Ligue des champions. Son talent offensif est toujours là, et les Nordistes ont su trouver l'efficacité qui leur faisait défaut au début de cette phase de poules pour le faire fructifier. Lille a ces qualités si précieuses pour envisager un beau parcours en C1. Et jouer les trouble-fêtes.

Justement, le niveau va s'élever. S'il faut relativiser la qualification lilloise, et la première place de son groupe, c'est par rapport à l'opposition. Les adversaires des Nordistes, à l'image de Wolfsbourg, ont affiché des lacunes rédhibitoires à ce niveau et les Dogues ont eu le mérite d'en profiter. Celui dont ils hériteront en 8e de finale sera probablement plus relevé. Et il y a un hiver et un mercato à passer. Lille ne doit pas s'enflammer. Mais ces Lillois ont mérité d'être dans le Top 16 européen. Parce qu'ils ont su se décomplexer pour enfin jouer leur jeu. Et si les Dogues abordent les 8es avec la même envie de se lâcher, ce ne sera pas une partie de plaisir de les affronter.

La joie des Lillois après le but de Burak Yilmaz face à Wolfsbourg, le 8 décembre 2021 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Ligue des champions Lille, la soirée parfaite IL Y A 2 HEURES