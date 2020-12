La FFF explique qu'elle ne peut refuser une licence qu'en cas de " condamnation pénale devenue définitive " ou de " sanction pour non respect de la réglementation administrative et sportive prononcée par une commission de la fédération ", ce qui n'est pas le cas. Le parquet de Privas a confirmé à l' AFP une enquête préliminaire, sans préciser son motif exact. L'Equipe affirme qu'elle porte sur des soupçons d'agression sexuelle sur mineur entre 2016 et 2018 alors que l'homme travaillait pour le club de la Drôme, qui s'en est séparé et n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP .

Il est employé depuis l'été 2019 par un club situé en Ardèche. Interrogé par l'AFP, le président du FC Rhône Vallées à La Voulte-sur-Rhône, Yves Jacquier a indiqué avoir été "partiellement" prévenu par son ancien club, "plusieurs mois" après son embauche que ce club "l'avait licencié parce qu'il était agent de joueur et qu'il avait pesé des mecs en slip". "On a pris des précautions, on ne l'a jamais laissé tout seul avec les enfants et on l'avait averti. On est en train d'interroger enfants et parents mais à ce jour nous n'avons constaté aucune anomalie comportementale", a-t-il ajouté, précisant qu'une "procédure de séparation (était) en cours" avec cet employé.