Jérôme Bigot, journaliste de beIN Sports, devient… recruteur du FC Barcelone !

Si vous êtes abonné à beIN Sports, son visage vous est forcément familier. Protagoniste notamment des deuxièmes parties de soirée sur la chaîne de sport venue du Qatar, Jérôme Bigot n’apparaîtra plus sur votre écran. Et pour cause, il a quitté son poste de journaliste pour devenir… recruteur du Barça ! La chaîne de télévision catalane TV3 l’a annoncé lundi soir.

Comment passe-t-on des plateaux télé à scout blaugrana ? Dans le cas de Jérôme Bigot, l’explication a un nom : Eric Abidal. Le nouveau directeur sportif du Barça était également consultant pour beIN, où il s’est lié avec Bigot. L’ex-journaliste a donc rejoint le Barça le 1er septembre et aura pour mission de dénicher des talents en France surtout, mais aussi en Italie, en Suisse, en Autriche et en République tchèque. Et ce jusqu’en juin 2021. A quand Grégoire Margotton recruteur du Bayern Munich pistonné par Bixente Lizarazu ?