Les Portugal – France sont habituellement verrouillés ? Celui-ci a tout cassé. A l’occasion de la troisième journée de la phase de poules de l’Euro, les hommes de Fernando Santos et ceux de Didier Deschamps se sont livrés une bataille féroce et surtout, pleine de rebondissements mercredi soir. Trois penaltys ont été sifflés, dont l’un fera parler, chacun a été mené au score et à l’arrivée, tout le monde s’est séparé sur un score de parité.

On retiendra évidemment le doublé de Karim Benzema, qui a enfin lancé son Euro et son retour en équipe de France. Mais aussi celui de Cristiano Ronaldo, devenu meilleur buteur de l’histoire en sélectio n, avec Ali Daei. Bref, il y avait de quoi vibrer. Revivez ce match riche en vidéo.

