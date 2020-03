Le Buzz

Le football prend une pause dans le monde entier pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais pas dans la prison d'Asuncion (Paraguay), où Ronaldinho est incarcéré depuis maintenant une semaine pour une sombre histoire de faux passeport. Du coup, l'ancien maître à jouer du FC Barcelone a pu participer à une rencontre organisée entre détenus, et il a régalé l'assistance.

Vêtu d'un marcel et d'un short à fleurs, le Brésilien n'a évidemment pas été choisi en dernier. Au contraire, tout le monde voulait jouer avec "Ronnie" ! Et ceux qui ont eu l'honneur de taquiner le cuir à ses côtés n'ont pas été déçus. D'après les médias locaux, l'ancienne star blaugrana a permis à son équipe de remporter le match par 11-2. Ses statistiques personnelles ? 5 buts et 6 passes décisives, rien que ça.

Un porcelet en guise de trophée

Comme vous pouvez le voir sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Ronaldinho n'a rien perdu de son légendaire toucher de balle. Et en plus de l'admiration de ses codétenus, celui qui fêtera ses 40 ans dans une semaine a remporté un porcelet de 15 kilos à déguster en équipe. Il faudra bien cela pour consoler le bonhomme, dont l'appel pour une éventuelle libération a été rejeté vendredi par la justice paraguayenne.