Elle va mieux, mais elle n'est pas apte encore à reprendre la compétition", a d'abord déclaré jeudi la sélectionneuse en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Blessée au quadriceps droit, Wendie Renard ne participera aux deux prochains matches des Bleues. En effet, Corinne Diacre ne l'a pas convoquée pour les rencontres éliminatoires du Mondial 2023 contre le Kazakhstan (26 novembre à Vannes) et le Pays de Galles (30 novembre à Guingamp). "", a d'abord déclaré jeudi la sélectionneuse en conférence de presse, dans des propos retranscrits par RMC

"Le problème de Wendie c'est qu'elle a rechuté, et quand on rechute sur un problème musculaire, ça demande plus de temps, a-t-elle renchéri. Elle prend ce temps, mais elle rate malgré tout de nombreuses échéances, avec son club et avec la sélection. Après, l'essentiel, c'est qu'elle soit avec nous en pleine forme pour le championnat d'Europe." Corinne Diacre n'a pas non plus convoqué Eugénie Le Sommer et s'est justifiée sur son choix.

"Ma liste de joueuses que je supervise est très large, mais je fais des choix. Si je pouvais en sélectionner 30, je le ferais, mais il n'y a que 23 places. Eugénie comme d'autres font partie d'un groupe élargi, mais je me laisse du temps dans la construction de l'équipe. Le groupe actuel donne satisfaction, nous avons quatre victoires en quatre matches", a indiqué la sélectionneuse, qui a rappelé Griedgbe Mbock.

Alors que le PSG est secoué par l'affaire Hamraoui, Corinne Diacre n'a pas souhaité la commenter. "Maintenant j'espère que le fond de l'histoire va sortir vite pour que les deux joueuses concernées, leur club, et que tout le monde puisse aller de l'avant rapidement... C'est la seule réponse que j'apporterai sur ce dossier, je ne connais pas le fond de l'histoire, donc je ne ferai pas de commentaire supplémentaire", a-t-elle conclu.

