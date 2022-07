La Coupe du monde féminine 2023 pourrait subir le même sort que celle des hommes en 2022 et que la prochaine CAN. Comme pour ces deux dernières compétitions, la FIFA se rend actuellement compte que les conditions de l'organisation du Mondial féminin ne seront pas idéales en juillet et août 2023. Selon L'Equipe, l'instance internationale a récemment consulté plusieurs dirigeants européens au sujet d'un éventuel report de quelques mois, soit en novembre et décembre.

Si ces discussions ne sont pour le moment qu'informelles, elles montrent les doutes de la FIFA concernant les dates initialement prévues. Cette fois, ce ne sont pas les fortes chaleurs qui sont redoutées, car l'Australie et la Nouvelle-Zélande connaissent leur hiver durant les mois de juillet et août, mais davantage les pluies potentiellement abondantes et les journées beaucoup plus courtes. Cependant, le quotidien sportif ne dit pas si les officiels australiens et néo-zélandais ont été sondés et s'ils seraient favorables à un report. Leur travail déjà accompli pour l'organisation de ce Mondial féminin ferait forcément les frais d'un décalage de plusieurs mois.

Une meilleure visibilité ?

La FIFA se préoccupe aussi de la couverture médiatique de l'événement. Elle constate que la Coupe du monde féminine devrait sérieusement pâtir du décalage horaire avec l'Europe. Les matches étant programmés le matin à l'heure du Vieux Continent, les médias ne bousculent pas pour les diffuser en pleine période estivale, traditionnellement creuse. Comme l'explique le quotidien sportif, l'instance internationale misait sur des montants de droits TV au moins égaux à ceux de la Coupe du monde 2019 (20 millions d'euros pour TF1) mais les propositions reçues sont nettement inférieures. Un changement de calendrier pourrait relancer l'intérêt des diffuseurs.

A moins d'un an du coup d'envoi initialement prévu pour cette Coupe du monde féminine 2023, cette idée pose toutefois des questions importantes. Il faudrait rapidement réorganiser l'ensemble des championnats nationaux féminins pour la saison 2023-2024. Les réactions des fédérations et des joueuses pourraient être très négatives. De plus, la compétition subirait alors la concurrence médiatique des épreuves masculines. En cas de report, les nouveaux obstacles seraient certainement tout aussi importants que ceux actuels.

