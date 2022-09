Carton plein pour les Bleues. Au terme d’une soirée un peu étrange, marquée par la grave blessure de Griedge Mbock (38e) et l’interruption de la rencontre pendant une vingtaine de minutes à cause de la météo (83e), l'équipe de France féminine a signé face à la Grèce (5-1) son dixième succès en autant de rencontres lors de la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023, mardi à Sedan. Grace Geyoro (9e), Melvine Malard (45e), Sandy Baltimore (59e) et Kadidiatou Diani, auteure d’un doublé (17e, 45+9e), ont participé à ce nouveau festival offensif.

Quelques jours après leur large succès contre l’Estonie (9-0), les joueuses de Corinne Diacre s’avançaient une nouvelle fois en grandissimes favorites face à la modeste sélection grecque. Cette rencontre n’avait de toute façon guère d’enjeu, entre des Bleues qualifiées depuis longtemps - elles terminent en tête du groupe avec 30 points - et des Grecques déjà éliminées. Corinne Diacre avait opéré huit changements par rapport au match contre l’Estonie, seules Pauline Peyraud-Magnin, Marion Torrent et Charlotte Bilbault enchaînant une seconde titularisation de rang.

Mbock sortie sur civière

Si le match a tourné à l’attaque-défense la majeure partie du temps, il n’en fut pas moins tourmenté pour autant. Les Bleues ont d’abord pris les choses en main grâce à Grace Geyoro, buteuse après un double une-deux avec Melvine Malard (1-0, 9e), puis Kadidiatou Diani, d’un bel enchaînement après un centre de Sandy Baltimore (2-0, 18e).

Tout s’est ensuite compliqué. D’abord au tableau d’affichage, lorsque Sofia Koggouli a réduit l’écart sur corner, dans la foulée du but de Diani, profitant de la mauvaise sortie de Peyraud-Magnin (2-1, 20e). Puis, surtout, lorsque Griedge Mbock s’est écroulée, au duel avec Veatriki Sarri, laquelle s’offrait d’ailleurs une belle occasion (38e). L’inquiétude a rapidement grandi autour de la Lyonnaise, touchée au genou et déjà victime de plusieurs graves blessures durant sa carrière. Elle a finalement été évacuée sur une civière, alors que plusieurs de ses coéquipières étaient en pleurs.

Match interrompu à cause du déluge

Touchées moralement, les Tricolores n’ont toutefois pas tardé à reprendre l’ascendant, après plusieurs minutes d’interruption. Le jeu avait repris depuis environ deux minutes quand Melvine Malard, à l’affût après une demi-volée de Torrent sur la barre, inscrivait le troisième but de la tête (3-1, 45e). Au bout du temps additionnel, Kadidiatou Diani, trouvée par Toletti, achevait la Grèce d’une frappe puissante depuis la droite de la surface (4-1, 59e).

La seconde période fut moins riche en buts, Sandy Baltimore, mise sur orbite par Grace Geyoro, y allant toutefois du sien (5-1, 59e). La fin de match fut surtout marquée par une longue interruption, à la 82e minute, en raison de l’orage. Sous le déluge, l’arbitre allemande Riem Hussein renvoyait tout le monde au vestiaire malgré les protestations du public et d’une partie des joueuses.

Après une interruption longue d’une vingtaine de minutes, la rencontre a repris sans plus d’histoire. Les Bleues devront désormais écrire la leur du côté de l’Australie et la Nouvelle-Zélande, à l’été 2023, où se déroulera la prochaine Coupe du monde.

