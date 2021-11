Les Bleues étaient favorites, mais Françaises et Galloises nous ont offert un spectacle de bien belle facture ce mardi soir en terre bretonne. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, les coéquipières de Kadidiatou Diani se sont imposées face au Pays de Galles, à Guingamp (2-0). L’attaquante du Paris Saint-Germain a inscrit son 16e but en équipe de France féminine juste avant la pause, alors que Selma Bacha a entériné la victoire française en fin de match. Et de quelle manière : une foudroyante frappe du gauche de 30 mètres en pleine lucarne, une première réalisation en Bleu de la Lyonnaise qui fera date. Les joueuses de Corinne Diacre prennent 5 points d’avance sur leurs adversaires du soir en tête du Groupe I.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Qualifications Coupe du monde 2023 Le Graët : "La fidélité à Diacre commence à payer" IL Y A 6 HEURES

Qualifications Coupe du monde 2023 Diacre : "On ne peut pas toujours mettre des 12-0" 26/11/2021 À 23:15