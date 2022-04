Corinne Diacre, malgré un match difficile, vous avez fait un grand pas vers la qualification. C'est ce que vous retenez ?

Corinne Diacre. : "C'était un match compliqué, dans des conditions difficiles, on n'a pas vu le meilleur visage de l'équipe de France. Mais malgré tout on a les 3 points, c'est ce qu'on était venu chercher. Mathématiquement il nous reste un point à aller chercher en trois matches, on aimerait le faire mardi devant notre public et avoir définitivement cette qualification en poche avant l'Euro. On a fait un grand pas vers la qualification et c'est l'essentiel."

Etes-vous satisfaite de l'état d'esprit affiché, malgré certaines carences dans le jeu ?

C.D. : "Il y a des choses qui se mettent en place, des joueuses qui prennent de plus en plus de place dans cette équipe. Même dans la difficulté on arrive à trouver des ressources. Ce n'était pas très joli, c'était difficile, on a eu une incertitude avant le match aussi : on ne savait pas si Wendie (Renard) allait pouvoir tenir sa place parce qu'elle a eu une nuit difficile. Mais malgré tout, on a été chercher les trois points qu'il nous fallait."

On n'a pas mis tout ce qu'il fallait mais on prend les trois points

Pensez-vous que cette équipe de France s'est trouvée une nouvelle âme ?

C.D. : "On le savait depuis un moment. Dans les moments difficiles, il faut sortir cet atout-là. Je leur ai dit en rentrant dans le vestiaire que tout ne se construisait pas dans la facilité. Ce soir (vendredi) on a fait un match moyen face à une belle équipe dans des conditions difficiles parce qu'il faisait particulièrement froid, même si on ne se cherche pas d'excuse. On n'a pas mis tout ce qu'il fallait ce soir mais on prend les trois points."

