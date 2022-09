47 tirs, 18 corner, 9 buts, l’équipe de France a écrasé l’Estonie, à Tallinn, lors de la neuvième journée des éliminatoires au Mondial 2023. Après avoir encaissé 11 buts lors du match de la phase aller, les Estoniennes n’ont pas réussi à faire illusion lors de cette phase retour (9-0), la différence de niveau était trop importante sur la pelouse entre la 106e nation au classement FIFA et les joueuses de Corinne Diacre. La buteuse du Paris FC, Ouleymata Sarr, a profité de sa titularisation à la pointe de l’attaque française pour inscrire un quadruplé (24e, 29e, 45e et 47e). Avec ce succès, l’équipe de France a conservé sa place à la tête du groupe I avec neuf victoires en neuf matchs tandis que l’Estonie reste à l’avant-dernière place avec une huitième défaite lors de ces éliminatoires.

Pourtant, même si la France était la grandissime favorite de ce match, personne ne s’attendait à un tel écart. La fraîcheur estonienne et les 13°C affichés au thermomètre lors du début de cette rencontre auraient pu contrarier les Françaises habituées à la chaleur de l’Hexagone durant le mois d’août. Et la fraîcheur physique des Tricolores a été une inquiétude juste avant ce match. En effet, de nombreuses joueuses, dont celles du Paris FC, n’ont pas eu beaucoup de repos entre la fin de l’Euro en Angleterre et la reprise de la Ligue des champions féminine, le 18 août dernier.

Mais la France, grâce à son pressing étouffant sur des Estoniennes inexpérimentées au haut-niveau, n’auront eu besoin que de cinq minutes pour inscrire le premier but de cette rencontre grâce à Delphine Cascarino. La joueuse de l’équipe de France a été trouvée dans la profondeur sur le côté gauche de la pelouse avant de se défaire de Signy Aarna et marquer son douzième but sous le maillot bleu en 48 matchs.

