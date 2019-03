VIDEO - Lyon - Ajax : Le but de folie d'un jeune Lyonnais en Youth League

C'est une belle performance collective. Une performance historique pour Lyon, qui va découvrir les quarts de finale de la Youth League. Mais s'il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir les jeunes Gones s'imposer, il y eu de quoi se régaler avant. Et notamment sur un geste de Hamza Rafia. Le jeune milieu de 19 ans a placé un lob sublime du milieu de terrain pour inscrire le deuxième but de l'OL à la 54e.