Quatre clubs français étaient pourtant engagés en 32e de finale de la Youth League (une Coupe d'Europe réservée aux moins de 19 ans) : le PSG, l'OM, Rennes et le SCO Angers. Mais d'ici la fin de saison, ils ne joueront pas cette compétition. Ce mercredi, l'UEFA a annoncé l'annulation pure et simple de l'édition 2020-2021 de l'épreuve à cause du contexte sanitaire. "La commission avait initialement décidé l'année dernière de modifier le format et de retarder son lancement, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l'Europe n'ont cessé d'évoluer depuis", a indiqué l'UEFA dans un premier temps.