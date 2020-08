YOUTH LEAGUE - Grâce à son court succès obtenu mardi face à Benfica (3-2), le Real Madrid, entraîné par Raul, a remporté la finale de la Youth League.

Chez les jeunes, les Merengue sont sur le toit de l'Europe. Mardi, le Real Madrid a dominé Benfica (3-2) et remporté la Youth League, compétition opposant les équipes des moins de 19 ans des clubs engagés cette saison en Ligue des champions et champions nationaux de la catégorie. Le Real, qui avait sorti la Juventus, l'Inter puis Salzbourg, remporte ainsi pour la première fois cette compétition, créée en 2013 et qui ne sourit pas pour le moment à Benfica, dont c'est la troisième finale perdue.

Les Madrilènes, entraînés par Raul, l'ancienne gloire de la Casa Blanca, pensaient avoir fait le plus dur en première mi-temps avec un but de Pablo (26e) et un contre-son-camp à la 45e d'Henrique Jocú. Mais au retour des vestiaires, les Portugais sont revenus (à 2-1, puis à 3-2) grâce au doublé de Goncalo Ramos (49e, 58e) entrecoupé d'un but de Miguel Guttierez pour les Madrilènes. Les Benfiquistes, qui ont eu la possession durant tout le match, auraient même pu recoller au score si Tiago Dantas n'avait pas raté son pénalty à la 68e.

