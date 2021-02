" J'aime beaucoup LeBron James , a assuré Ibrahimovic. Mais à vrai dire, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur activité principale. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ta catégorie. Je joue au football parce que je suis le meilleur là-dedans ."

"Je ne me mêle pas de politique, a ajouté l'attaquant. Si j'étais politicien, je le ferais. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, je trouve, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons."