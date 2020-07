Le champion italien de cyclisme handisport Alex Zanardi, qui avait quitté mardi l'hôpital de Sienne pour intégrer un centre de rééducation, a été transféré vendredi dans un service de soins intensifs du fait de "l'instabilité de ses conditions cliniques".

Inquiétude autour d'Alex Zanardi, transféré vendredi dans un service de soins intensifs. "Face à l'instabilité des conditions cliniques du patient Alex Zanardi (...) il a été décidé de le transférer (...) dans le service de thérapie intensive de l'hôpital San Raffaele de Milan", écrit dans un communiqué le directeur de l'hôpital de Côme, dont dépend le centre de rééducation où avait été admis Zanardi mardi.

Zanardi avait été transféré dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle

Il a été précisé dans le même communiqué qu'aucune autre information ne serait donnée pour le moment. Zanardi, 53 ans, a été très gravement touché à la tête le 19 juin lors d'un accident aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un camion et souffrait de très nombreuses fractures au visage. Mardi, après plus d'un mois d'hospitalisation à Sienne et alors que les médecins avaient mis fin à son coma artificiel, il avait été transféré dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle.

Alessandro Zanardi Crédit: Getty Images

Ancien pilote de Formule 1, Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring.

