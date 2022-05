Alors que Porsche et Audi se sont plus qu'illustrées en Endurance, les voici proches d'intégrer la Formule 1. Ce sera plus précisément le cas en 2026, date du changement de règlement concernant les moteurs, comme l'a confirmé lundi le président du groupe Volkswagen, Herbert Diess, lors d'un échange par visioconférence relayé par Reuters. Une nouvelle qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà.

Les deux poids lourds du sport automobile vont donc venir concurrencer les mastodontes de la F1, comme Mercedes et Ferrari, pour ne citer qu'eux. Sous quelle forme ? C'est encore un mystère. Porsche et Audi pourraient "seulement" fournir des moteurs, alors qu'un accord Red Bull-Porsche serait proche à ce sujet. Ou bien débarquer de manière plus visible encore en rachetant une équipe.

Les deux ont commencé à développer des moteurs

"Audi doit encore décider comment et avec quelle équipe. Mais les deux ont commencé à développer des moteurs, a expliqué Diess, dans des propos relayés par Motosport.com. Chez Porsche, ces projets sont déjà relativement concrets, chez Audi pas tant que ça". Et le patron du groupe allemand de préciser les raisons de cet engagement à venir.

"Si l'on regarde les plus grands sports du monde, en sport automobile, seule la Formule 1 compte. Le contraste avec les autres disciplines automobiles est également de plus en plus important. Si l'on veut faire du sport automobile, il faut être en Formule 1. C'est là que l'effet est le plus important." Difficile de le contredire, tant cette simple annonce va faire son effet.

