Renault continue de serrer le jeu en qualification, et c'est un prérequis pour rester dans la course au podium du Championnat du monde Constructeurs 2020. Samedi à Sakhir, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont déroulé une séance de qualification que le Losange a qualifiée de "superbe". L'Australien a pris la sixième place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, et son coéquipier français la septième. Il ne restait plus grand-chose à tirer de la RS20 si l'on en croit la marge qui a séparé les deux pilotes au bout du compte : 0"002 exactement. Ce qui représente 12 centimètres sur la piste.

Pourtant, tout ne s'est pas parfaitement passé pour Daniel Ricciardo, qui piégé par le trafic en Q1 a dû passer un deuxième train de "tendre" pour aller en Q2. Ce qui a modifié son programme par la suite : en Q3, il a réalisé un tour avec un set de "tendre" rôdés avant de passer un jeu de gommes rouges neuves. Ce qui lui a permis de souffler le Top 6 à son coéquipier.

"Je suis ravi d'être dans le top 6, s'est exclamé "Dan The Man", le meilleur du clan Renault pour la 14e fois en 15 séances. C'était très serré, mais j'étais content de voir mon tour nous placer si haut sur la feuille des temps. J'ai utilisé deux trains de pneus neufs en Q1, donc je n'en avais plus qu'un en Q3 et cela aurait peut-être été un peu meilleur avec une tentative supplémentaire. C'est tout de même un bon résultat et je suis heureux qu'Esteban soit également dans le match. C'est important pour la bataille au Championnat Constructeurs et nous devrons mettre Sergio [Pérez] sous pression. Je pense que la course sera intéressante. Les gommes sont plus tendres que l'an dernier, donc je serai surpris s'il n'y a qu'un seul arrêt demain. Je suis convaincu que nous verrons des stratégies très diverses."

Dégradation sévère

Daniel Ricciardo évoque la bagarre à quatre pour le Top 3 chez les constructeurs, contre Racind Point, McLaren et Ferrari, mais il aurait pu préciser qu'il joue lui-même la quatrième place chez les pilotes. Le Mexicain à la "Mercedes rose" le devance pour l'instant de quatre points.

"La voiture était fantastique et je suis très content de notre résultat, a déclaré Esteban Ocon. C'était un beau tour avec seulement deux millièmes de seconde entre Daniel et moi, donc difficile de faire plus serré ! Dans l'ensemble, nous avons réalisé une bonne séance, très bien gérée par l'équipe. Nous sommes sortis de Q1 avec un seul train de pneus, puis nous avons réussi à passer la Q2 en 'medium'. C'est génial d'avoir les deux monoplaces dans le top dix, mais tout reste à faire. La course devrait être très animée et marquée par une forte dégradation."

Esteban Ocon (Renault) au Grand Prix de Bahreïn 2020 Crédit: Getty Images

Alan Permane a aussi montré sa satisfaction. "C'est très bien du point de vue du championnat puisque nous devançons la majorité de nos concurrents directs (ndlr : cinq sur sis, l'exception étant Pérez), a dit le directeur sportif historique de l'écurie d'Enstone. Nous partirons avec les pneus 'medium', comme tout le monde dans le top dix, et il s'agit du meilleur composé pour une course où la dégradation devrait être sévère."

