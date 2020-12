Une sacrée intronisation ! Vendredi à Sakhir, George Russell n'a pas tremblé au moment de prendre la piste au volant de la Mercedes de Lewis Hamilton, alité depuis lundi à Bahreïn en raison d'un test positif à la Covid-19. Habitué à se battre le samedi pour sortir sa Williams de la Q1 et à tenter de la faire entrer dans les points le dimanche, ce qu'il n'a pas parvenu à faire en 2020, le Britannique a fini deux fois avec le meilleur tour. La première fois en 54"546, la seconde en 54"713. Vite donc, et longtemps aussi : il a mis respectivement 49 et 48 tours au compteur de sa voiture frappée du n°63, comme chez Williams.

Son job, il le connait : remplacer Lewis Hamilton ce week-end, et mieux si affinité. "Les deux voitures doivent pouvoir gagner dimanche", a d'ailleurs rappelé Toto Wolff qui en fin de journée n'a pas ménagé ses troupes. "Nos longs runs n'étaient tout simplement pas bons. Nous étions nulle part", a tranché le directeur d'équipe de Mercedes pour Sky Allemagne.

"La journée a été bonne dans la W11, mais il reste vraiment du travail, a résumé George Russell. La nouvelle configuration de la piste est très différente et elle n'est pas facile à apprendre, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça va être serré en qualification et nous pouvons probablement prévoir une course très animée."

Un gâchis selon Bottas

"C'était bon de bosser avec l'équipe aujourd'hui et j'apprends à chaque tour dans la voiture, a-t-il ajouté. Je pense que mes chronos sont décevants pour le moment et pas la vraie représentation de la hiérarchie. J'ai galéré avec le plein en essais libres 2 et ce sera la clé dimanche. Les Red Bull ont été rapides sur longs runs et Valtteri aurait été le plus rapide en essais libres 2 si son temps n'avait été annulé (pour hors piste au virage n°8). Il reste beaucoup de travail pour que je sois confortable dans la voiture et avec le set-up. Mais c'est un premier jour encourageant. je suis impatient de retourner dans la W11." Voilà, chacun à sa feuille de route pour samedi.

Valtteri Bottas est donc pressé d'être samedi, pour une autre raison car il a juste passé une mauvaise journée. "Ce fut une journée compliquée pour moi, a-t-il avoué, dans un euphémisme. Je suis allé au-delà de la bordure au virage n°8 lors de mon premier run en essais libres 1 et ça a cassé un gros morceau du plancher. Le reste de la session a donc été du gâchis. Les essais libres 2 se sont bien déroulés, mais je n'ai pas vraiment tourné en 'tendre' étant donné que mon seul tour correct avec ce pneu a été effacé en raison du dépassement des limites de la piste."

"La Red Bull semble plus rapide"

"Ce n'est pas terrible donc, mais les longs runs ont au moins été constants, a-t-il tempéré. La Red Bull a l'air vraiment rapide sur ces longs runs, particulièrement avec le pneu 'medium', et George a accompli quelques bons tours. Il y a pas mal de travail de mon côté pour tout mettre en place pour la qualification. La nouvelle section est vraiment technique et bosselée, elle est assez difficile et c'est facile d'y perdre un dixième. Sur une piste si courte (3,543 km), ça pourrait faire toute la différence. Ça va être intense avec autant de voitures en piste. Ce sera également très important de faire des tours clairs et donner la priorité aux distances avec les voitures en piste."

"Supprimer les virages à moyennes et haute vitesses change quelque peu la nature de la piste et nous avons réglé la voiture toute la journée pour qu'elle fonctionne dans les lents, ce qui n'était pas notre fort la semaine dernière, a détaillé Andrew Shovlin. George s'est bien intégré et à la fois lui et Valtteri semblent avoir la vitesse pour se battre pour la pole position."

Mais comme presque toujours, malgré 13 pole positions et 12 victoires en 14 courses, il y avait un bémol. "Nos longs runs n'étaient pas terribles aujourd'hui : la Red Bull semble plus rapide de ce point de vue, a jugé l'ingénieur en chef. Nous allons essayer de comprendre les limitations en termes de consommation cette nuit, mais nous devons travailler sur quelques autres choses, nous sommes donc optimistes pour faire des progrès."

