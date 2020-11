Une 95e victoire mais pas d'effusion de joie. Lewis Hamilton (Mercedes) a converti sa pole position en succès ce dimanche lors d'un Grand Prix de Bahreïn marqué par l'effroyable accident de Romain Grosjean (Haas) dans le premier tour. La course a repris une heure plus tard, et le septuple champion du monde a fait cavalier seul, jamais inquiété par Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais, 2e, a été pénalisé par un arrêt trop long. Alexander Albon (Red Bull) est monté sur la troisième marche du podium après l'abandon de Sergio Pérez (Racing Point) et le déploiement de la voiture de sécurité à cinq tours du terme.

Comment avoir la tête aux célébrations, qu'il s'agisse d'un 95e succès en carrière (11e de la saison) pour Lewis Hamilton (Mercedes), victorieux à Bahreïn cet après-midi, ou d’un inattendu podium pour Alexander Albon (Red Bull 3e), lorsqu'un pilote a échappé au pire après un abominable crash, et aux flammes qui dévoraient sa monoplace ? Nous n'étions plus habitués à voir ces images et la réalité nous frappait en plein visage au 2e virage du circuit de Sakhir, peu après l'envol, lorsque Daniil Kvyat (AlphaTauri) et Romain Grosjean (Haas) se touchaient. La monoplace du Français fonçait à tombeau ouvert dans un rail. Une boule de feu a jailli du sol. La voiture ? Découpée. Pris dans la fournaise, Romain Grosjean est passé au travers du rail. Encaissant 53 G à l'impact (il faut multiplier avec son poids pour mesurer le choc, soit 3 800kg), le pilote a réussi à s'extirper après 30 longues secondes en enfer, sautant du rail, les flammes léchant sa combinaison. Les images font froid dans le dos. Le halo, la voiture médicale et les commissaires ont sauvé une vie. Romain Grosjean est un miraculé.

Arrêt trop long pour Verstappen

"The show must go on", chantait Queen il y a presque 30 ans, à une époque où la sécurité n'était pas aussi assurée sur les circuits et les miracles comme celui-ci plus rares. Mais c'est aussi la réalité de la F1 : la scène nettoyée, réparée et sécurisée, les pilotes ont dû reprendre la piste après plus d'une heure de drapeau rouge. Mais dans quel état d'esprit ? Le second départ a été donné à 16h35 (heure française), une heure après l'effroyable accident, et Lewis Hamilton (Mercedes) a conservé sa position de pointe. Lance Stroll (Racing Point) se retrouvait sur le toit dès la 3e boucle, après un nouvel accrochage avec Daniil Kvyat (Alpha Tauri), sanctionné de 10 secondes pour l'incident, provoquant la sortie de la voiture de sécurité pendant 5 tours.

Bien placé dans les échappements du leader, Max Verstappen (Red Bull) a rapidement dû se faire une raison : comme en qualifications où il a établi le nouveau record de la piste (1'27''262), Hamilton était inarrêtable. Son choix de chausser de nouvelles gommes "medium" au 20e tour a été payant, le Britannique paraissant plus fringuant en piste que son jeune rival néerlandais, en "dur", lui, dès la boucle suivante. Et lorsque le septuple champion du monde passa enfin des gommes blanches au 35e tour, Verstappen venait de subir un deuxième pitstop très long, de plus de cinq secondes, le privant d'une bataille pour la victoire.

Très bonne opération de McLaren

D'habitude mêlé à la lutte en tête, Valtteri Bottas (Mercedes) a subi une crevaison sous régime de la voiture de sécurité lors du second départ. Le Finlandais contraint de passer par les stands et de sortir en fond de classement, sa 8e place finale est un moindre mal. En son absence et après l'abandon de Sergio Pérez (Racing Point) à cinq tours de l'arrivée, Alexander Albon (Red Bull) grimpa sur la boîte pour la 2e fois de sa carrière. L’infortune des "Mercedes roses" a également fait le bonheur de McLaren, qui a placé ses pilotes au pied du podium. La firme de Woking a récupéré 22 points et, par conséquent, la 3e place du championnat Constructeurs. Bonheur, également, pour Pierre Gasly (AlphaTauri), 6e après une course solide. Les Renault, bien que dans les points, faisaient grise mine. Une belle opportunité s’est envolée pour l’écurie au losange, alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer. Même constat pour Ferrari, Charles Leclerc inscrivant seulement un point alors que Sebastian Vettel a traversé le désert bahreïni comme une âme en peine (P13).

