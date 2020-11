" Horrible ", " choquant ", " effrayant ". Au moment de revenir sur l'effroyable accident de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn, les pilotes n'ont pas masqué leur émotion. A commencer par le septuple champion du monde, Lewis Hamilton : " On a vu des images choquantes aujourd’hui, mais Dieu merci Romain va bien " , a-t-il commenté, soulagé que le pilote français s'en soit sorti. Mais les images de la monoplace coupée en deux, en feu et de Romain Grosjean piégé dans la fournaise ont profondément remué le paddock. A commencer par les compatriotes de Romain Grosjean.

"Ça a été vraiment horrible et choquant, a confié Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal Plus. Au début je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, parce que l'équipe ne m'a rien dit. Ensuite, j'ai vu les images sur les écrans. Et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Dans ma génération, ce n'est jamais arrivé un accident comme ça (…). C'est un truc de ouf ! Je ne comprends pas comment un tel accident est possible, que la voiture se casse en deux, et qu'elle traverse le rail de sécurité."