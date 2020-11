Lewis Hamilton se posait la question de savoir à quel point il saurait se remobiliser après les fastes et obligations de son septième titre mondial. Il n'a pas tardé à donner une réponse sans ambiguïté. Vendredi à Sakhir, le Britannique a survolé les essais libres 1 du Grand Prix de Bahreïn en stoppant le chronomètre à 1'29"033, pas moins de 0"446 plus vite que son coéquipier de Mercedes, Valtteri Bottas, et presque une seconde - 0"967 - plus rapidement que Sergio Pérez (Racing Point).

Commencée par 26°C dans l'air et sur la piste, cette séance s'est courue dans sa dernière demi-heure à la lumière des projecteurs. Un détail pour les pilotes et les équipes, qui se sont vu proposé en blind test le pneu Pirelli C3 de 2021 pour validation. Il s'agit d'une gomme de milieu de gamme (de C1 pour la plus dure à C5 pour la plus tendre) d'une construction plus solide, prévue pour résister aux plus grandes charges aérodynamiques de la saison prochaine. Les pilotes n'ont qu'une chose à faire en essais libres 1 ou 2 : accomplir au moins six tours consécutifs sur un rythme compétitif et livrer leur avis. Le week-end prochain, dans le cadre cette fois du Grand Prix de Sakhir, ils devront répéter l'opération sur le C4.