Nouveau pilote Ferrari pour la saison 2021, Carlos Sainz Jr. ne compte pas jouer les seconds rôles. Dans un entretien à Radio Marca, le pilote espagnol assure qu'il a rejoint l'écurie italienne pour "gagner".

Pas encore arrivé chez Ferrari, Carlos Sainz Jr. marque déjà son territoire. Annoncé (officieusement) comme prochain second pilote de la Rossa derrière Charles Leclerc, l'actuel pilote McLaren réfute cette possibilité. Pour lui, il n'est pas question d'être la doublure du Monégasque, qui va forcément prendre du galon avec le départ de Sebastian Vettel en fin de saison.

"Je vais tout donner pour Ferrari"

Saison 2021 Ni prodige ni champion du monde : mais que vient faire Sainz chez Ferrari ? 19/05/2020 À 06:15

"Second pilote chez Ferrari ? Non, je n’ai rien signé qui dit que je suis deuxième pilote. Dans mon contrat, il est écrit, que l’équipe est au-dessus du pilote, mais rien qui dit que je suis second", a ainsi expliqué Sainz Jr. dans un entretien accordé à Radio Marca. "Ce que je sais, c’est que je vais tout donner pour Ferrari. Je donnerai tout ce qu’il faut, surtout pour essayer de gagner. Je traite tous les pilotes de la même manière, nous sommes tous des rivaux. S’il y a une situation compliquée, on prendra une décision", a ajouté le pilote espagnol.

Play Icon WATCH Sainz, bon numéro 2 à Ferrari ? "Dès les premiers essais, il va essayer de se faire Leclerc" 00:02:48

Concernant un possible retour de Fernando Alonso, dont il est très proche, Carlos Sainz Jr. a expliqué qu'il n'avait "aucune idée" de la décision qu'il allait prendre. "En ce moment, Renault ne fait pas partie des équipes les plus compétitives (...) Je n'ai pas parlé avec lui du sujet. Je sais que la F1 est pour les meilleurs du monde et il en fait partie", conclut-il.

Saison 2020 "Personne ne lève le petit doigt dans mon sport" : Hamilton fait bouger les lignes en F1 IL Y A 20 HEURES