Grande figure du handisport, Alex Zanardi est hospitalisé en soins intensifs après son grave accident de vélo dont il a été victime en juin dernier. Deux mois plus tard, l'hôpital San Raffaele de Milan, où il est actuellement pris en charge, annonce "des améliorations cliniques significatives" pour l'Italien de 53 ans.

Un vent d'espoir souffle de nouveau en Lombardie où est opéré Alex Zanardi, victime d'un grave accident de vélo en juin. "Après une période où il a été soumis à des soins intensifs suite à son hospitalisation le 24 juillet, le patient a répondu par des améliorations cliniques significatives", souligne mercredi l'hôpital San Raffaele de Milan dans un communiqué. "Pour cette raison, il est actuellement assisté et traité en soins semi-intensifs à l'unité de neuro-réanimation, dirigée par le professeur Luigi Beretta", selon l'établissement.

Alex Zanardi, 53 ans, avait dû être à nouveau admis en soins intensifs à Milan, en raison de "l'instabilité" de ses "conditions cliniques", quelques jours seulement après avoir quitté l'hôpital de Sienne pour intégrer un centre de rééducation. Ancien pilote de Formule 1 et d'Indycar, Zanardi a été très gravement touché à la tête le 19 juin lors d'un accident aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un camion et souffrait de très nombreuses fractures au visage.

Hospitalisé pendant plus d'un mois à Sienne, où il avait subi trois opérations, le champion italien a ensuite été transféré dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle où il n'a passé que quelques jours. Alex Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring. Son nouvel accident en juin avait suscité une grande vague d'émotion, et de nombreuses réactions, en Italie.

Alex Zanardi figure du handisport. Crédit: Getty Images

