"C'est ma première en rouge. Vous imaginez donc que c'est un sentiment assez spécial et un jour que je n'oublierai pas", a confié Carlos Sainz Jr pendant sa première journée en tant que pilote Ferrari vendredi.

A cette occasion, l'Espagnol a "plongé dans les valeurs et l'histoire" de la Scuderia à l'occasion d'une visite de la mythique usine de Maranello, en Italie, a expliqué son nouveau patron Mattia Binotto lors d'une conférence de presse virtuelle les réunissant.

Le pilote de 26 ans a également participé à ses premières réunions pour découvrir ses futurs ingénieurs et moulé le baquet qu'il utilisera pour ses premiers tours de roues au volant d'une Ferrari de 2018 en janvier sur la piste d'essais de la Scuderia, le circuit de Fiorano.

"Je suis 100% prêt et motivé pour ce défi, clame Sainz. Je vais avoir un peu de vacances pour recharger les batteries mais vous pouvez être certains que je serai ici début janvier pour réattaquer et aider l'équipe à progresser le plus vite possible. J'ai hâte."

Un programme hivernal avec beaucoup de simulateur

Outre ses tests à Fiorano, l'Espagnol, passé par Toro Rosso, Renault et McLaren, n'aura qu'un jour et demi d'essais hivernaux (sur trois en tout) pour découvrir sa nouvelle monoplace début mars, avant le commencement de la saison le 21 mars en Australie.

Pour se mettre au niveau, il passera donc du temps au simulateur, avec ses ingénieurs et à préparer leurs communications radio, précise Binotto, "certain" que sa recrue est un très bon pilote et qu'il s'habituera "très vite".

A propos de Sainz, choisi pour remplacer le quadruple champion du monde Sebastian Vettel aux côtés du Monégasque Charles Leclerc, le Team Principal de Ferrari s'attend "à ce qu'il apporte une contribution essentielle pour le championnat constructeurs, qui est vital à nos yeux, dès 2021".

Engagé pour 2021 et 2022, Sainz doit être amené à rester au-delà, estime son patron : "Il est jeune. Quand on fait ce genre de changement, c'est pour plus que deux ans. J'espère qu'il sera prolongé."

