Comme nous, probablement, vous comptez les jours jusqu'à dimanche et le grand final de cette folle saison de F1. Comment pourrait-il en être autrement, après tout ? Quel scénario aurait pu être encore plus dingue que deux pilotes, en l'occurence Lewis Hamilton et Max Verstappen, à égalité avant l'ultime course ? Si elle s'annonce rocambolesque, Christian Horner, lui, a assuré que Red Bull voulait régler la question du titre à la loyale. Même si son pilote l'emporterait en cas d'égalité.

"Max et Lewis, on arrive à l’apogée du truc, j’ai peur pour dimanche prochain"

Ad

Max veut gagner ce championnat sur la piste, a-t-il assuré dans un entretien au C'est aussi simple que ça. C'est un pilote dur mais un pilote juste, et je ne m'attends pas à autre chose ce week-end. Personne ne veut gagner ce championnat dans un bac à gravier ou grâce à une enquête des stewards (...) Pour finir premier, il faut d'abord finir la course. Cela a été notre mantra tout au long de cette saison. Je pense que tous les fans souhaitent un combat juste et propre. Et que la meilleure équipe et le meilleur pilote gagnent." Et si possible le sien, évidemment, qu'il juge tout simplement "meilleur". , a-t-il assuré dans un entretien au Times (...)" Et si possible le sien, évidemment, qu'il juge tout simplement "".

Saison 2022 L'incroyable idée : Todt vers un retour... chez Ferrari ? IL Y A 2 HEURES

Un pilote "exceptionnel"

"On ne peut pas oublier tout ce que Lewis a accompli, explique Horner. Il est l’un des plus grands et le plus titré, statistiquement, de l’histoire. Mais si vous mettez Max et Lewis dans cette voiture (Mercedes), je n'ai aucun doute sur qui l'emporterait. Mettez Lewis dans notre voiture, et je ne doute pas non plus de qui l'emporterait." Pour Horner, Verstappen a tout simplement été "exceptionnel" cette année, capable de sortir le "meilleur" de sa monoplace. "C'est lui qui nous maintient en vie dans ce championnat, avec notamment sa façon de conduire. Parfois, ce qu'il réalise avec une voiture moins performante et puissante que son adversaire est un peu négligé".

"Le marchandage de Masi, ça a surpris parce que c'était inabituel mais ça a peut-être déjà existé"

"Ce que Max possède aussi, que je n'ai pas vu chez de nombreux pilotes, sauf quand j'ai grandi en regardant Nigel Mansell, c'est un cœur énorme. Il conduit avec son cœur. Il donne absolument tout", poursuit le patron de Red Bull, assurant que son pilote "n'a pas changé" même si "l'argent est devenue un facteur dans sa vie". "Ce n'est pas devenu une sorte de diva. Après une course, il veut juste jouer à FIFA avec ses potes", plaisante-t-il.

Enfin, Horner explique qu'une victoire de son écurie devant Mercedes serait, "de loin", la plus "grande réussite". "Ils ont plus de gens dans le marketing et la communication que nous n'avons de mécaniciens", estime le dirigeant britannique. La bataille a déjà commencé.

Grand Prix d'Arabie Saoudite "Au contact d'Alonso, Ocon a pris de l'épaisseur. Je suis pressé de le voir en 2022" IL Y A 14 HEURES