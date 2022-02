Dans trois semaines, il sera possible de revivre la folle saison 2021 de Formule 1. En effet, la série télévisée de Netflix " Drive to Survive " (Pilotes de leur destin) sera diffusée à compter du 11 mars en dix épisodes. C'est la 4e saison pour cette série montrant les coulisses du championnat du monde et qui rencontre un grand succès. Elle sera donc diffusée juste avant le début de la saison 2022 le 20 mars à Bahreïn.