Lewis Hamilton a été honoré lundi à Brasilia du titre de citoyen d'honneur du Brésil, pays de son idole Ayrton Senna. "Toute ma vie, le Brésil a pris une place importante dans mon coeur, c'est ma seconde maison", a déclaré le pilote de 37 ans, visiblement ému, durant la cérémonie à la Chambre des députés. Vêtu d'un costume bleu, il a reçu une médaille aux couleurs jaune et vert du Brésil des mains du président de la chambre basse Artur Lira, qui l'a qualifié de "Brésilien de coeur".

Acclamé par les parlementaires, le pilote Mercedes, qui disputera dimanche le Grand Prix d'Interlagos, s'est dit "honoré" par ce titre, le premier du genre attribué à une personnalité étrangère par le Parlement brésilien. Lewis Hamilton avait marqué les esprits après sa victoire lors du GP du Brésil de 2021, quand il avait rendu un vibrant hommage à Ayrton Senna.

"Quand je pense aux rues de Salvador ou à la précieuse forêt amazonienne, cela me donne envie de passer encore plus de temps ici pour mieux connaître les personnes et les lieux incroyables de ce beau pays", a déclaré le Britannique lors de la cérémonie.

