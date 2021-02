Et d'une. L'écurie McLaren a dévoilé à l'issue d'un show de 45 minutes sa monoplace pour la saison 2021, la MCL35M. Petite sœur de la MCL35, la MCL35M est une évolution de la voiture de 2020, le passage à la nouvelle réglementation ayant été repoussée d'une année à cause de la pandémie.

De retour sur les podiums en 2019 et 2020, et finalement 3e force du plateau derrière Mercedes et Red Bull la saison dernière, McLaren souhaite conserver sa place sur le podium et mieux encore gagner à nouveau. Ce n'est plus arrivé depuis le 25 novembre 2012 et la victoire de Jenson Button au Grand Prix du Brésil. Bonne nouvelle pour McLaren, c'était avec Mercedes comme motoriste.