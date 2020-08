GRAND PRIX D'ESPAGNE – Cyril Abiteboul, le patron de Renault Sport, aura un sacré défi à relever en cas de podium de Daniel Ricciardo. Un tatouage, choisi par l'Australien, est en jeu.

Il y avait de l'eau dans le gaz entre Daniel Ricciardo et Cyril Abiteboul, il y a quelques semaines encore, lorsque l'Australien avait officialisé son départ pour McLaren. Mais entre les deux hommes, il y a surtout un pari qui tient toujours. Un podium d'Honey Badger et le patron de l'écurie au Losange devra se faire tatouer, comme l'a rappelé le pilote en marge du Grand Prix d'Espagne, jeudi.

"Il peut choisir l'emplacement et la taille, mais je choisis le dessin", a révélé Ricciardo. "Il n'a pas de tatouage pour l'instant donc ce serait quelque chose d'énorme pour lui. Ce sera quelque chose de spontané, sur le moment. Il faut que ce soit drôle et que lorsqu'il le regarde, il secoue la tête en se souvenant de ce moment-là". Le pilote de Perth peut-il le faire ? Au Grand Prix de Grande-Bretagne, il s'était classé quatrième à un peu plus d'une seconde de son devancier, Charles Leclerc (Ferrari). Le marché avait failli être conclu. Et Ricciardo n'avait pas manqué de le rappeler au dirigeant français.

