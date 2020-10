Iceman ne vas pas rompre la glace. Du moins pas tout de suite. Du haut de ses 41 ans, Kimi Räikkönen va faire durer le plaisir en F1. Ce vendredi, son écurie Alfa Romeo a ainsi confirmé son duo de pilotes pour la saison prochaine, dont le Finlandais et l'Italien Antonio Giovinazzi. " Alfa est plus qu'une équipe pour moi, c'est comme une deuxième famille ", a réagi Räikkönen dans le communiqué de son équipe.

"Je ne serais pas là si je ne croyais pas au projet de l’équipe et à ce que nous pensons pouvoir réaliser ensemble. C'est une équipe qui met au premier plan le travail acharné plutôt que les mots, et cela correspond bien à mon style. J'ai hâte d'être à l'année prochaine et j'espère faire quelques pas en avant au classement avec l'équipe", a-t-il rajouté, visiblement très heureux de cette prolongation.