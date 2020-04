La fermeture des écuries (ici Renault) et des motoristes de nouveau prolongée

SAISON 2020 - La FIA a décidé de prolonger la fermeture obligatoire des usines de Formule 1. Désormais les équipes doivent respecter une période de fermeture de 35 à 63 jours consécutifs indique mardi la Fédération internationale de l'automobile dans un communiqué.

La fermeture actuelle des dix écuries de Formule 1 et de leurs motoristes (Mercedes, Ferrari, Renault et Honda), en pleine crise du coronavirus, est de nouveau prolongée, a annoncé mardi la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Avancée dans un premier temps d'août à mars-avril et étendue de 14 à 21 jours, cette "trêve" qui ne concerne habituellement que les équipes, a ensuite été portée à 35 jours, avant d'être de nouveau rallongée.

Saison 2020 Hamilton ressent un "grand vide" depuis l'arrêt des courses IL Y A 11 HEURES

"Désormais tous les concurrents doivent respecter une période de fermeture de 35 à 63 jours consécutifs durant les mois de mars, avril, mai et/ou juin, est-il précisé dans un communiqué. La période de fermeture pour les motoristes est étendue de 35 à 49 jours consécutifs" sur la même période. Toutefois, après 50 jours de fermeture, les écuries pourront demander à la FIA l'autorisation "de faire usage des services d'un maximum de 10 employés pour travailler à domicile sur des projets de long terme".

Début de la saison le 5 juillet en Autriche ?

Pour les motoristes, ce délais est de 36 jours. La F1 a annoncé lundi, par un communiqué de son PDG Chase Carey, "viser" un début de saison en Autriche le 5 juillet, probablement "sans spectateurs", alors que le premier Grand-Prix, annulé in extremis à cause du coronavirus, aurait dû se dérouler en Australie mi-mars.

Play Icon WATCH "S'il a lieu, le GP d'Autriche va vraiment servir de test" : Quelles solutions pour la F1 ? 00:23:44

Play Icon

Formule 1 "S'il a lieu, le GP d'Autriche va vraiment servir de test" : Quelles solutions pour la F1 ? IL Y A 5 HEURES